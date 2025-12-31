¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥«¥«¥ª¥·¥ç¥Ã¥¯¤âÃÎ·Ã¤È¹©É×¤ÇÁ±Àï¡¡Ìµ¹¤¡¦¹â¥«¥«¥ª¤«¤é¤ÎÎ®Æþ¤Ç¼þÊÕ¥«¥Æ¥´¥ê¤¬Ê¨¤¯
¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È»Ô¾ì¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¥«¥«¥ªÆ¦¤ÎÎò»ËÅª¤Ê²Á³Ê¹âÆ¡Ê¥«¥«¥ª¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ë¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Æ¼Ò¤ÎÃÎ·Ã¤È¹©É×¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¤ÇÇä¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤Ï¡¢²Á³Ê²þÄê¤Ë¤è¤ê¶â³ÛÀ®Ä¹¤·¤¿È¿ÌÌ¡¢ÃÍº¢´¶¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Á´ÆüËÜ²Û»Ò¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È2024Ç¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È»Ô¾ì¤Ï¾®Çä¶â³Û¤ÇÁ°Ç¯Èæ4.5¡óÁý¤Î6312²¯±ß¡¢À¸»º¿ôÎÌ¤Ç3.6¡ó¸º¤Î23Ëü1477¥È¥ó¤È¿äÄê¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¡Ü¤Ç¤Ï24Ç¯ÈÎÇä¶â³Û¤Ï5.6¡óÁý¤Î4374²¯±ß¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤ò¸£°ú¤·¤¿¹â¥«¥«¥ª¤Ï14.2¡óÁý¤Î312²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯6·î°Ê¹ß¤Ë¼ºÂ®¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë²Á³Ê²þÄê¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈÎÇä¿ôÎÌ¸º¾¯¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¶â³Û¤Î¸º¾¯¤ò¾·¤¤¤¿¤¿¤á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸»Ô¾ì¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌÚÃÏÍø¸÷»á¤Ï¡ÖµÞ·ã¤ÊÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤ê³ä¹â´¶¤«¤éÇã¤¤¹µ¤¨¤¬µ¯¤ÈÎÇä¤¬Âç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤äÌµ¹¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¸¶ÎÁ¤Î»ÈÍÑÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¿¢ÊªÌý»é¤ÎÂåÂØ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ò¤â¤í¤Ë¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥«¥«¥ª¸¶ÎÁ¤Î°ìÉô¤ò¿¢ÊªÌý»é¤ÇÂåÂØ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥«¥«¥ª¥Þ¥¹¤È¥³¥³¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Î»ÈÍÑÎÌ¤òÍÞ¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤±¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¼þÊÕ¥«¥Æ¥´¥ê¤¬³èÀ²½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¡Ü¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1¡Ý10·î¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÈÎÇä¶â³Û¤Ï8.1¡óÁý¤Î3779²¯±ß¡£¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤Ç¤Ï¹â¥«¥«¥ª¤¬5.2¡ó¸º¤Î244²¯±ß¤ÈÍî¤Á¹þ¤àÈ¿ÌÌ¡¢¹â¥«¥«¥ª°Ê³°¤Ï9.1¡óÁý¤Î3535²¯±ß¤È³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥³¥ó¥Ó¤Ê¤É¤â³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡24Ç¯¤Î¥Á¥ç¥³¥³¥ó¥ÓÈÎÇä¶â³Û¤Ï19Ç¯Èæ36.5¡óÁý¡¢Á°Ç¯Èæ2.2¡óÁý¤Î490²¯±ß¡£¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡õ¥¯¥é¥Ã¥«¡¼ÈÎÇä¶â³Û¤Ï¶áÇ¯±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÀ®Ä¹¤·24Ç¯¤ÏÁ°Ç¯Èæ6.1¡óÁý¤Î2662²¯±ß¡¢º£Ç¯1¡Ý10·î¤Ë¤Ï9.6¡óÁý¤Î2374²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£1¡Ý10·î¤Î¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥³¥ó¥Ó¡Ê11.8¡óÁý¡Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ê14¡óÁý¡Ë¡¢¥Ñ¥¤¡Ê12.5¡óÁý¡Ë¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥¯¥ê¡¼¥àÀ¸ÃÏ¤ò´¬¤¤¤¿¥Þ¥¥»¥ó¡Ê29¡ó¡Ë¤¬¸£°úÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÚÃÏ»á¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥É¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥¤¡¢¥Þ¥¥»¥ó¤Ç¤â¥Á¥ç¥³¤ä¥³¥³¥¢¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î´óÍ¿¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¹¥Ä´¤Ê¥Þ¥¥»¥ó¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶´Þ¤á¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÆ§¤ß¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤äÌµ¹¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤â¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤äìÔÂô¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ°ìÉô¤ÇÁ±Àï¤ÎÆ°¤¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¼ûÍ×´ü¤Ë¸þ¤±¡¢Çã¤¤¤ä¤¹¤¤ÍÆÎÌÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¤ä¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤ÎÅêÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ô¾ì¤òºÆ¤ÓÆø¤ï¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£