¡ÚÅßµÙ¤ß¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¡Û»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î·Ð¸³¡×
¡Ø12ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ë ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Î°é¤Æ¤«¤¿¡Ù¤Ï¡¢ÅìÂç¡¦µþÂç¡¦Áá·Ä¡¦µìÄëÂç¡¦GMARCH¤Ø¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¿Ê³Ø¤·¤¿³ØÀ¸¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñ1Ëü·ï°Ê¾å¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È»Ò¤É¤â¤ò¿¤Ð¤¹10¤ÎÎÏ¡É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤ä¼õ¸³Æñ°×ÅÙ¤À¤±¤Ç¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿»Ò°é¤Æ¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤³¤¦¸ì¤ëÃø¼Ô¤Ï¡¢¿äÁ¦Æþ»îÀìÌç½Î¥ê¥¶¥×¥íÂåÉ½¤ÎÂ¹Ã¤ÍÎ»á¤Ç¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶µ°é¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÌ¤Íè¿Þ¡×¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î·Ð¸³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È
¶áÇ¯¡¢Âç³ØÆþ»î¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÆþ»î¤À¤±¤Ç¹çÈÝ¤¬·è¤Þ¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤äÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÇ¯ÆâÆþ»î¡×¤Ç¿Ê³ØÀè¤¬·è¤Þ¤ëÀ¸ÅÌ¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÂ¦¤â¡¢¡ÖÅÀ¿ô¤¬¹â¤¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤Î»Ò¤¬²¿¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¾Íè¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ë¼ÁÌä¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤Î½Î¤Ë¹Ô¤«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤É¤Î»²¹Í½ñ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÇ¶á¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÌä¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÊÙ¶¯¤À¤±¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£À®ÀÓ°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤â¡¢¾Íè¤Î¿ÊÏ©¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤ò¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¼«¿È¤¬´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¼ÁÌä¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤è¤¯¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤Ê¤Î¤«¡©
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·ÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È¬É´²°¤µ¤ó¤ÏÈ¬É´²°¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µû²°¤µ¤ó¤Ïµû²°¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾²²°¤µ¤ó¤Ï¾²²°¤È¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤Ê¤Î¤«¡×¤¬¡¢ÉþÁõ¤ä¾ì½ê¤«¤é¼«Á³¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²¿¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ¶á¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Í¤¬²¿¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤¬¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»Ò¤â¡¢¼Â¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤ë¡×¤½¤³¤«¤éÀè¤¬¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¡×¤«¤é¤·¤«¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤òÉÁ¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÊÙ¶¯¤¬²¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¡ÈÂÎ¸³¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ç¤¹¡£¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢Ã±¤ËÍ·¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆ¯¤¯¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤ò¡¢»Ò¤É¤âÌÜÀþ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À©Éþ¤òÃå¤Æ¡¢Ìò³ä¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¯¡£¤½¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢Æ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÎ¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤½¤¦¡×
¡Ö¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡×
¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤ò»ý¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
ÊÙ¶¯¤â¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¡¢¾Íè¤É¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤¬¡¢¾¯¤·¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥É¥ê¥ë¤ò²¿ºý¤ä¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤º¤Ã¤È²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤â¡¢¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã±½ã¤Ë¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Âç¿Í¤ÎÂ¦¤¬¡¢À¤³¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤·¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢²¿¤«°ì¤Ä¤À¤±·Ð¸³¤µ¤»¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÌÂ¤ï¤º¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¾Íè¡¢¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤Ë¤â¡¢³Î¼Â¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø12ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ë ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Î°é¤Æ¤«¤¿¡Ù¤ò¸µ¤ËºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç¤¹¡Ë