¿À¸ÍGK¥ª¥Ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¦¥ª¥Ó¥ó¥Ê¤¬Ê¡²¬¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡¢·§ËÜ¥ì¥ó¥¿¥ëÃæ¤ÎMF¶¶ËÜÎ¦ÅÍ¤ÏÍèµ¨Éüµ¢¤Ø
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï30Æü¡¢GK¥ª¥Ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¦¥ª¥Ó¥ó¥Ê(28)¤¬¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ª¥Ó¤Ïºòµ¨¡¢²£ÉÍFM¤«¤éÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¡£J1¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï4»î¹ç¤ÈAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2»î¹ç¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Ó¤Ï¿À¸Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖºßÀÒ¤·¤¿2Ç¯´Ö¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ê¡²¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¿À¸Í¤ÏÆ±Æü¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿MF¶¶ËÜÎ¦ÅÍ(20)¤¬Íèµ¨¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ïº£Ç¯7·î¡¢·§ËÜ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï·§ËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£²Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿À¸Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡ÖºÆ¤Ó¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤ê¤¯¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ª¥Ó¤Ï¿À¸Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖºßÀÒ¤·¤¿2Ç¯´Ö¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ê¡²¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï·§ËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£²Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿À¸Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡ÖºÆ¤Ó¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤ê¤¯¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£