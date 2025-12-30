¡ãµÁÊì¤Îæ«¡ä¡Ö¹ç¸°¤¬¤Û¤·¤¤¡¢¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡ÄÅÏ¤µ¤Ê¤¯¤Á¤ã¥À¥á¡©
ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ç°¤Î¤¿¤á¤Ã¤Æ°ìÂÎ²¿¡©
¡ØÅÏ¤¹¤Î¤ÏÊÌ¤ËÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù
¡ØÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢ÅÏ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤·¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤âµÁ¿Æ¤¬¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡Ö²¿¤«¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ½½¿ôÇ¯¡¢ÅÏ¤µ¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù
ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÉ¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂ©»Ò¤¬·ëº§¤·¤ÆÎÙ¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹ç¸°¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡¢¤À¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¤·¡×¤È¤¤¤¦µÁÊì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê»È¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¹ç¸°¤¬¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²Ãç¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢À®¿Í¤·¤Æ¤â¿Æ¤¬´ÉÍý¤·¤¿¤¤¿Í¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢µÁÊì¤Î¿´Íý¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤¬»ÒÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤µ¤«¡¢¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¤¹¤ëµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ø¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¡¢ÀäÂÐ¤¹¤ëµ¤¤À¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù
¡ØÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£µÁ¼Â²ÈÁ´°÷¡¢Â·¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤é¡Ù
¡Ø°ìÅÙÅÏ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÖ¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÅÏ¤·¤¿¤é¥À¥á¡Ù
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤Á¤é¤Û¤é¡£¤¿¤·¤«¤Ë¸°¤òÅÏ¤·¤¿¤¢¤È¤ËÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤«ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤ÏÅÏ¤¹¤«¤É¤¦¤«¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÎ±¼éÃæ¤Ë¾¡¼ê¤Ë²È¤ËÆþ¤é¤ì¤ÆÁÝ½ü¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¹ç¸°¤òË×¼ý¤·¤¿¤è¡×¡Ö¶ÛµÞÍÑ¤ËÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢½µ¤Ë²¿ÅÙ¤â¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔºß»þ¤Ë¾¡¼ê¤ËµÁÊì¤ËÁÝ½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶²ÉÝ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢1ÅÙ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎµÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÌäÂê¤Ê¤¤¡£µÁÊì¤ÎÀ³Ê¤ä¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¤Ï
¡ØÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£¤Ç¤â·ë¶É¡¢µ÷Î¥´¶¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤Î¤«¤â¡Ù
¡ØµÁÊì¤Ë¤ÏÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡ÊµÁ¼Â²È¤È¤Ï¼Ö¤Ç5Ê¬¤Îµ÷Î¥¡Ë¡£¤¦¤Á¤ÎµÁÊì¤Ï¾¡¼ê¤Ë¹ç¸°¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢²áµî¤Ë¹ç¸°¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ»ä¤¿¤Á¤«¤é¡Ö°¤¤¤±¤É¹ç¸°¤Ç¤¦¤Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡»¡»¤·¤È¤¤¤Æ¡×¤ÈÍê¤ó¤À¤«¤é¡£Íê¤ó¤ÀÍÑ·ï°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢ÍÑ·ï¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¤¹¤°µ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÏ¤¹¤«ÈÝ¤«¤ÏµÁÊì¤ÎÀ³Ê¤È´Ø·¸À¤Ë¤è¤ë¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤Ï¹ç¸°¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¤Ï¤Ê¤¤¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«Ê¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÎ±¼é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤ËÉÔ²÷¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤ÎÀþ°ú¤¤Ï¤¢¤ë¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ò¤¦¤Þ¤¯¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù
ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤ÉÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤âÊ£¿ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖµÞ¤Ê±«¤Î¤È¤¤ËÉÛÃÄ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡ÖÃ¶Æá¤È°ì½ï¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¸°¤òËº¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢³«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢µÁÊì¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£²È¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ë¤Ï»öÁ°¤ÎÏ¢Íí¤¬É¬¿Ü¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÎµÁÊì¤Ï¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡ÖÎÉ¼±¿Í¤À¤«¤é¡×¤È¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬µÁÊì¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸°¤òÅÏ¤¹·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¡¢Æüº¢¤«¤éÀáÅÙ¤Î¤¢¤ëµ÷Î¥´¶¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¾¡¼ê¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤³¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÁÊì¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¤Î¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢ÅÏ¤µ¤º¤Ë°ìÃ¶ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹ç¸°¤òÅÏ¤¹¤Ù¤¤«ÈÝ¤«ÌÂ¤¦Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Îº£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©