Level Infiniteは、12月30日より31日にかけて開催されるイベント「コミックマーケット107」にて「勝利の女神：NIKKE」ブースを出展している。場所は南4ホール No.2621。

ブースでは「焚き火のぬくもりと、初日の出の暉き」をテーマに冬のキャンプをイメージした特設ブースが展開されており、季節感あふれる世界を会場で体験できるほか、テーマを題材とした描き下ろしキービジュアルが公開されている。

また、ステージでは公式コスプレーヤーが本作を題材にしたコスプレを披露しているほか、会場内限定アイテムとしてトレーディング缶バッジやアクリルスタンド等の限定グッズが販売されている。

さらに、スノーホワイトに食べ物をプレゼントできる展示も行なわれており、公式Xアカウント「NIKKEデイリーニュース」と連携したキャンペーンも実施。物販を購入し、同アカウントをフォロー及びハッシュタグをつけて投稿すると「オリジナルNIKKEカラビナ」と「スノーホワイト クリアカード」がプレゼントされる。また、物販を購入していなくてもブース内のお気に入りの風景を撮影して投稿しフォロー画面と投稿画面をスタッフに提示することで「オリジナルNIKKEショッパー」と「スノーホワイト クリアカード」がプレゼントされる。