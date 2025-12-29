なにわ男子の大橋和也が、12月28日放送の『サンキュ！ウィッチマン』（日本テレビ系）に出演。衝撃的な青春時代を明かし、話題となっている。

同番組はサンドウィッチマンがMCをつとめ、人気芸能人がサプライズで恩人に感謝を伝えるという企画が人気だ。

普通ではない高校生活を送っていたという大橋。当時から旧ジャニーズ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT）に所属し、関西ジュニアとして活動していたため、集合写真では顔を隠し、電話番号やLINEは友人でさえも教えなかった。

卒業アルバムで顔が確認できる写真は1枚だけで、修学旅行も不参加。アイドルとして、事務所やグループに迷惑をかけてはいけないと、「国際的スパイと同レベル」の情報管理だったことが紹介された。

友人に電話をかけるときでも、まずは「184」を押して非通知にしていたほど。そんな孤独な高校生時代、親しくしてくれた唯一の親友がいたが、5年間連絡を取っておらず、その友人に感謝を伝えたいーーというのが、大橋の願いだった。

現在はプログラマーとなっているその友人と大橋は、サウナでサプライズの再会。大橋が感謝を伝えると、友人は当時の大橋の徹底した情報管理ぶりを「高校生ながらプロやな」と思っていたと語った。

これらのエピソードに、Xでは

《大橋くん、アイドルとしてのプロ意識がガチすぎる…尊敬しかない ファンへの向き合い方も完璧で、努力と覚悟が伝わってくる》

《大橋さん本当に本当にプロアイドルすぎるよ 青春全部投げ打ってアイドルに捧げてくれてありがとう》

などの声が多数並んでいる。

「大橋さんは2009年、小学6年生のときにジャニーズ事務所に入所。中学2年生から関西ジャニーズJr.として活動してきました。2018年に『なにわ男子』のメンバーに選ばれ、2021年にデビューしています。

なにわ男子といえば、2023年に西畑大吾さん、長尾謙杜さん、高橋恭平さんの3人のメンバーの熱愛報道が立て続けにあり、ファンを失望させたことがあります。

そんななかで “ノースキャンダル” を貫き通す大橋さんは、ファンからも絶大な信頼が寄せられています」（芸能記者）

これぞ「プロのアイドル」と言えそうだ。