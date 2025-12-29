31日(水・大晦日)は次第に冬型の気圧配置になり、日本海側は雪エリアが広がるでしょう。1月1日(木・元日)から3日(土)は強い寒気やJPCZの影響で、日本海側では警報級の大雪となる恐れがあります。Uターン時は交通機関の乱れに注意。関東や近畿、四国など太平洋側にも雪雲の流れ込む所があるでしょう。

1日から強い寒気が南下 JPCZの影響も

31日(水・大晦日)は次第に冬型の気圧配置となるでしょう。1月1日(木・元日)から3日(土)にかけて冬型の気圧配置が強まり、上空1500メートル付近でマイナス6℃以下(平地で雪が降る目安)の寒気が西日本まで流れ込む見込みです。また、JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)※の影響で、西日本の日本海側の平地にも次々と雪雲が流れ込むでしょう。





日本海側で警報級の大雪の恐れ

31日(水・大晦日)は北海道の日本海側から山陰では雪エリアが広がるでしょう。1月1日(木・元日)から3日(土)頃にかけては日本海側では雪が強まり、平地でも積雪が増える見込みです。また、北陸や山陰などで警報級の大雪となる恐れがあります。



Uターンラッシュに影響を与える恐れがあります。大雪によって飛行機の欠航や遅延、電車・バスの運休、道路の通行止めなどの交通網の乱れが起こる可能性があります。交通情報をこまめに確認し、状況によっては、迂回ルートの検討をしてください。

太平洋側の一部にも雪雲が流れ込む

太平洋側は晴れ間がでますが、2日(金)頃は近畿中部や南部、四国にも雪雲が流れ込む所があるでしょう。関東でも大気の状態が不安定になり、平野部で一時的に雪の降る所がある見込みです。関東の平野部で大雪となることはない見込みですが、路面の凍結には注意が必要です。

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。