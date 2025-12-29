「凄い顔ぶれですね」年の瀬に届いた超豪華3ショット　須優衣が「レスリング納め」で大物アスリート夫婦と対面＆練習

ダルビッシュ夫妻との対面をSNSで明かした須粼優衣(C)Getty Images

レスリング女子50キロ級で、2021年東京五輪金メダル、24年パリ五輪銅メダルの須粼優衣が、12月28日に自身のインスタグラムを更新。メジャーリーガーのダルビッシュ有（パドレス）夫妻との超豪華3ショットを公開した。

【写真】「ダルビッシュさん、大っきいな」須粼優衣が投稿したダルビッシュ夫妻との3ショットを見る

フォロワーに「2025年のレスリング納めをしてきました」と報告した須粼。写真には自身の左隣にダルビッシュ、右隣に妻の聖子さんが映っている。ダルビッシュは東京の金メダル、聖子さんはパリの銅メダルを手にして、3人ともに笑顔だ。

聖子さんは過去、レスリング世界選手権を4度制した実力者。「大好きで尊敬する聖子さんにお会いできて、一緒に練習もして頂きました」と明かし、「練習していないとは思えない程の強さでまた復帰して欲しいです笑」と“ラブコール”を送った。