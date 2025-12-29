「凄い顔ぶれですね」年の瀬に届いた超豪華3ショット　須優衣が「レスリング納め」で大物アスリート夫婦と対面＆練習

写真拡大 (全2枚)

ダルビッシュ夫妻との対面をSNSで明かした須粼優衣(C)Getty Images

　レスリング女子50キロ級で、2021年東京五輪金メダル、24年パリ五輪銅メダルの須粼優衣が、12月28日に自身のインスタグラムを更新。メジャーリーガーのダルビッシュ有パドレス）夫妻との超豪華3ショットを公開した。

【写真】「ダルビッシュさん、大っきいな」須粼優衣が投稿したダルビッシュ夫妻との3ショットを見る

　フォロワーに「2025年のレスリング納めをしてきました」と報告した須粼。写真には自身の左隣にダルビッシュ、右隣に妻の聖子さんが映っている。ダルビッシュは東京の金メダル、聖子さんはパリの銅メダルを手にして、3人ともに笑顔だ。

　聖子さんは過去、レスリング世界選手権を4度制した実力者。「大好きで尊敬する聖子さんにお会いできて、一緒に練習もして頂きました」と明かし、「練習していないとは思えない程の強さでまた復帰して欲しいです笑」と“ラブコール”を送った。

「次お会いした時は聖子さんの必殺ツーオンワン教えてください　聖子さん、ダルビッシュさん素敵な一日をありがとうございました」と感謝で結んだ須粼の投稿には、大きな反響が寄せられている。コメント欄には「うわぁ〜素敵なお写真」「凄い顔ぶれですね」「素敵な出逢い」「ダルビッシュさん、大っきいな」といった反応が並んだ。

　ダルビッシュは現在、手術を受けた右肘のリハビリ中。27日に自身のSNSを通じて「久しぶりに家族で日本に帰ってきました」と明かし、人気外食チェーン店の「なか卯」を愛息2人と訪れたことを明かし、ファンを驚かせていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]