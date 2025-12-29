「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！



“度デートを重ねても年下男子にときめかない28歳女性の本音”に“恋愛依存症の母を持つ娘の苦悩”から“劇場型の焼肉や中華など、2025年下半期オープンの新店5選”まで。さて、栄えあるベスト１は？

★第１位「好きになれたらいいのに…」何度デートを重ねても年下男子にときめかない28歳女性の本音

ハリーはずっと、私のことを好きだと言ってくれている。私はずっと、覚悟が決めきれずにはぐらかしてばかりいる。





時刻は22時を回っていた。



遥斗はミッドタウンイーストにあるルーフトップバーの『Ophelia』に先に行き、一杯飲みながら待つ。



我に返ると、気持ちがたかぶってしまって柄にもないことをしてしまったな、と遥斗は急に恥ずかしくなる。



20分ほどして、黒いノースリーブのワンピースを着た莉乃が現れた。



★第３位「恋をしなければ、生きられない…」恋愛依存症の母を持つ娘の苦悩とは

いつもなら手土産を受け取ると（特に食べ物なら）、自分の役目とばかりに開封し、いそいそと盛り付けるくせに、今日は一向に動こうとしないルビーに、ともみはこっそりと苦笑いする。



もう一度明美にお礼を言いながら、紙袋から風呂敷包みを取り出しほどくと、お重のような木箱が出てきた。その蓋を開けると、紅白のかまぼこ、エビやイカ、そしてごぼうや山菜などの入った練り物が美しく並べられていて、ともみがしばし見とれていると、フッととげとげしい笑い声が飛んできた。



「新しい男は、酒を飲まないわけ？で、ノンアル？」



★第４位1年の締めくくりは「帝国ホテル」で自分へのごほうびを。“一流のもてなし”体験でパワーチャージしよう

2025年12月号の特集「銀座」に合わせ、すぐ隣のエリアにある「帝国ホテル 東京」をリポートする。



1890年に誕生し、明治から令和まで時代を超えて愛され続けている同ホテル。



その歴史深いホテルは新たな段階を迎え、営業を継続しながら建て替えに取り組み中。1970年開業の現本館は2030年までの営業で、2036年には４代目の本館が開業予定だ。



今回は残り数年となる現本館を堪能すべく、特別階のインペリアルフロアに滞在した。



★第５位年末年始は美食デートが大人の心をアツくする！“劇場型”の焼肉や中華など、2025年下半期オープンの新店5選

街の寒さが冬本番に差しかかるこのごろ。東京のレストランシーンも、いよいよ最高潮の盛り上がりを見せている。



来年以降もさらに街を沸かせるであろう話題の店は、今年の締めくくりにこそふさわしい。



