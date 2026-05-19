完全に油断してたーーーッッ！！【スタバ】またまた美味しそうな「新作ドリンク」登場したよ♡

今年の【スターバックス】は、いちごの誘惑が止まらない！ 30周年記念の限定フラペチーノ®で盛り上がるなか、5月11日より販売がスタートした「新作ドリンク」。情報が公表されてすぐに販売が始まったことに、驚いた人も多かったはず。今回はマニアが試した、見逃し厳禁な新作いちごドリンクのカスタムを紹介します。

バージョンアップした贅沢イチゴミルク

5月11日より販売中の「ごろっと イチゴ ミルク」は、昨年の「THE 苺 ミルク」をベースにしたドリンク。「THE 苺 ミルク」ではストロベリーソースを使っていましたが、今年は贅沢に果肉を使い、さらにリッチなイチゴミルクへと進化しています。@bucks__bucksさんは「ソイミルク変更」で、さっぱりとした味わいにカスタム。

ノンシロップで果肉の甘みを主役に

@lovesweetsmacaronさんは、果肉とミルクのシンプルなイチゴミルクを味わうため「ノンシロップ」「ソイミルク変更」にカスタム。「シロップなしでもたっぷりのいちご果肉が甘くて美味しかった」とコメントしており、果肉の甘さを感じられる、満足度の高い仕上がりを楽しめたようです。

ダイエット中でも飲みたいときに

ダイエット中でカロリーが気になる人は、ミルクの種類を「無脂肪乳」に変えるのがおすすめ。果肉の甘酸っぱさと淡白な無脂肪乳で、さっぱりした口当たりのイチゴミルクになり、罪悪感なく新作ドリンクを楽しめます。

華やかな白と赤のコントラスト

@j.u_u.n__starbucksさんのカスタムは、「ホイップ追加」と「エクストラホイップ」で華やかなビジュアルに。カップの下にたっぷりと入っている果肉の赤と、ミルク・ホイップの白とのコントラストが色鮮やかで、思わず写真に撮りたくなるビジュアルが楽しめます。飲み進めるうちに果肉とミルクが混ざり合って、色合いが変化していく様子にも注目です。

【スターバックス】の「新作ドリンク」は、ゴロっと入った果肉が特徴の贅沢イチゴミルク。構成は、ミルク・シロップ・果肉のみのため、ミルクやシロップのカスタムで、さまざまなイチゴミルクを楽しんでみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@bucks__bucks様、

@lovesweetsmacaron様、

@ayumin0220stb様、

@j.u_u.n__starbucks様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる