年末年始に旅行でビジネスホテルを利用する人は多いのではないでしょうか。ビジネスホテルの宿泊時にカップ麺や弁当、ペットボトル飲料などの飲食物を持ち込む人がいますが、もし食べ残したり、飲み残したりした場合、飲食物はどのように処分すればよいのでしょうか。スーパーホテル（大阪市西区）の担当者に聞きました。

カップ麺の具材を洗面所やトイレに流すのはNG

まず、客室で食べ残したカップ麺の汁や具材の処理方法について、担当者は「基本的に食べ残したカップ麺はそのままテーブルに置いていただいて構いません。お客さまのチェックアウト後に清掃スタッフが処理いたします」と説明。

食べ残しのカップ麺の汁や具材を洗面所やトイレに流してもいいかを聞くと、「洗面所やトイレに具材と汁をそのまま流すと詰まってしまい、設備の故障の原因となる可能性がございます」と注意喚起。

その上で「もしお客さまご自身で食べ残したカップ麺を処理していただける場合は、カップ麺の汁だけを洗面所やトイレに流していただき、具材は客室内のゴミ箱に捨てていただけると大変ありがたく存じます」と教えてくれました。

食べ残した弁当については「弁当は、地域によっては清掃時にプラスチック容器と生ごみを分けて処理している場合もございます。食べ残しの弁当は、そのままテーブルに置いておいていただけますと幸いです。客室内に食べ物のにおいが残るのが気になる場合は、弁当のふたをしっかり閉じていただくようお願いします」と話しました。

このほか、担当者は「飲み物は中身を捨てて、ペットボトルなどの容器は、客室内の専用のゴミ箱に入れていただくようお願いいたします」と協力を呼び掛けました。

飲みかけのペットボトル飲料は客室内に放置しないようにしましょう。