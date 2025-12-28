ÊÆÀ¯¼£¤òÆ°¤«¤¹½¡¶µÀªÎÏ¡ÖÊ¡²»ÇÉ¡×¤ÎÀµÂÎ¡¢ÃæÀäÌäÂê¤ò¼´¤ËµðÂç²½¤·¤¿À¯¼£ÎÏ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ
¡¡À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç±¦·¹²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¿Ì¸»ÃÏ¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ë¿´¤Ë¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÊÝ¼é¡ÖÊ¡²»ÇÉ¡×¤Î°Õ¸þ¤¬Âç¤¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£ÍèÇ¯11·î¤ËÊÆÃæ´ÖÁªµó¤¬Ç÷¤ë¤¬¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤ÇÍÉ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï°ú¤Â³¤Ê¡²»ÇÉ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£Ê¡²»ÇÉ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ëº£¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡ØÊ¡²»ÇÉ―½ªËöÏÀ¤Ë°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿²ÃÆ£´îÇ·»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡§Ä¹Ìî¸÷¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¨¡¨¡Ê¡²»ÇÉ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ËÜ½ñ¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²»ÇÉ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ÃÆ£´îÇ·»á¡Ê°Ê²¼¡¢²ÃÆ£¡Ë¡§¡ÖÊ¡²»ÇÉ¡×¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Öevangelical¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï16À¤µª¤Ëµ¯¤¤¿¿À³Ø¼Ô¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥ë¥¿ー¤Î½¡¶µ²þ³×±¿Æ°¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢18-19À¤µª¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤Î°ÕÌ£¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¡ÖÇ®¿´¤Ê¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢20À¤µª½éÆ¬¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤¬À»½ñ¤ä¶µµÁ¤ËÃé¼Â¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¡Ö¸¶Íý¼çµÁ¡×¤È¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡Ö¼çÎ®ÇÉ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼çÎ®ÇÉ¤Î¶µ²ñ¤«¤é¸¶Íý¼çµÁ¼Ô¤ÏÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¸¶Íý¼çµÁ¼Ô¤Ï1920Ç¯Âå¤Ï¼Ò²ñ¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1940Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶µ°é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢À¯¼£¤Ê¤É¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤òµÚ¤Ü¤½¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤·¡¢¡ÖÊ¡²»ÇÉ¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²»ÇÉ¤ÎÂ¸ºß¤¬Á´ÊÆ¤ÇÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¸å¤Î1970Ç¯Âå¸åÈ¾º¢¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Ê¡²»ÇÉ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î¸ÅÅµÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤äÎÑÍý´Ñ¤òÅ°Äì¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¿Í¡¹¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ½ñ¤òÆÉ¤à¤È¡¢»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤êÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¡§ÊÕ¶¤ÎÆîÉô¤ËÊë¤é¤¹¶Ë±¦¤Î¶¸¿®¼Ô¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿ÍÍÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤´¤È¤Î°ã¤¤¤â¸«¤é¤ì¡¢¸·³Ê¤Ê¿Í¡¹¡¢ÃÎÅª³¬ÁØ¡¢¹Ù³°¤Î¥é¥Õ¤Ê½îÌ±¤Ê¤É¡¢Ê¡²»ÇÉ¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÁØ¤òÊñÀÝ¤·¤¿Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê»±¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Ê¡²»ÇÉ¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¤òµö¤µ¤Ê¤¤¿Í¡¹¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤ÎÊ¡²»ÇÉ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¡§¤â¤È¤â¤È¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¤ÏÊ¡²»ÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¤¥·¥åー¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤Ê²ÈÉãÄ¹À©¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿¤é»º¤à¤â¤ÎÄøÅÙ¤Î´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢1960Ç¯Âåº¢¤«¤é´±Ì±Î¾Êý¤Ç¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡ÖÂèÆó¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡×¤ä¡Ö¥Õ¥êー¥»¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÉáµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÀ¸ò¾Ä¤Ï·ëº§¤ÎÃæ¤Î¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥êー¥é¥Ö¡×¡Ö½÷À¤Î¸¢Íø¡×¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÂ¹Ô¤¹¤ë·Á¤Ç¡ÖÃæÀä¤Î¸¢Íø¡×¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä¤ä¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ê¤É¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¥¨¥ê¥¢¤«¤é¡¢ÃæÀä¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬½£¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ËÆîÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÈ¿´¶¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£1973Ç¯¤ËÃæÀä¤ò¶Ø»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥Æ¥¥µ¥¹¤ÎË¡Î§¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö½÷À¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤Î¸¢Íø¤Î¿¯³²¤À¡×¤ÈºÇ¹âºÛ¤¬°ã·ûÈ½·è¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾¤Ê¡Ö¥íーÂÐ¥¦¥§¥¤¥ÉÈ½·è¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Æ¥¥µ¥¹½£¤ÎÊÝ¼éÁØ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°Õ»Ö¤¬Ê¤¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤ÆÅÜ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤âÆîÉô¤Î°ìÈÌÅª¤Ê´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÌäÂê¤È¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
