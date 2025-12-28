¡Ö3¿Í¤Î¿·¶Ê¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×°ð³À¸ãÏº¡¦Áð¤Ê¤®¹ä¡¦¹á¼è¿µ¸ã¡¢2026Ç¯¤Ï¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ìÁÀ¤¦¡ª
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢²»³Ú¤Ë¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂçË»¤·¡£º£Ç¯¤âNAKAMA¤È°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤¡ÈÃÏ¿Þ¡É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿3¿Í¡£Íè¤¿¤ë'26Ç¯¤Î¡È¸áÇ¯¡É¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©3¿Í¤ÎËÜ²»¡õ¥¦¥éÏÃ¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹!
'26Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï3¿Í¤Ç¶Ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡©
¨¡3·î¤«¤é¡ØNAKAMA to MEETING Vol.4¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ç°´ê¤Î¡Ø¥¯¥½ÌîÏº¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè2ÃÆ¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¤ê¤È¡¢3¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿'25Ç¯¡£¤½¤ó¤Êº£Ç¯¤Î»×¤¤½Ð¤È¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
°ð³À¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¾Ç¯°Ê¾å¡¢°ì¤Ä¤ÎÌò¤ò±é¤¸Â³¤±¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¹á¼è¡Ö¸«¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÀé½©³Ú¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
°ð³À¡Ö¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬°ã¤¦¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤â¤Ê¤ë¤±¤É¡¢Àé½©³Ú¤À¤Ã¤¿¤«¤é½Í¡¹¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤¬¡È¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤«¤é¡¢¸ãÏº¤µ¤ó¤Î¥Ï¥ê¡¼¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÉñÂæ¤Ï¡Ê°ã¤¦¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡ËÍèÇ¯¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡×
°ð³À¡ÖËÍ¤â´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áð¤Ê¤®¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö¤¤¤¤¤Í!¡¡°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¡£º£Ç¯¤Ï3¿Í¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤â¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¹ë²Ú¤Ç¡£¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤ÏÉ¬¤º¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡×
¹á¼è¡Ö¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö¤¢¤È¡¢ºÇ¶á³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°ì¿§¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¹á¼è¡ÖµÞ¤Ë¤Ê¤Ë¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ïº£¤Ç¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
°ð³À¡ÖËÍ¤Ï¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ëµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢º£Ç¯¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬Íß¤·¤¤¤«¤Ê¡£¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÊª¤Î¤â¤ß¤ÎÌÚ¤Î´ÑÍÕ¿¢Êª¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×
Áð¤Ê¤®¡ÖËÍ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸Å¤¤Ç¼²°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ã¥Ä¤¬Íß¤·¤¤¡£¼ê¤Ä¤«¤º¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¡¢'50Ç¯Âå¥â¥Î¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ã¥Ä¡×
¹á¼è¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÇã¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤«¤Ê¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤è¡£¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÈÂç¿Í¤¸¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
°ð³À¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
Áð¤Ê¤®¡Öº£Ç¯¤³¤½¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÍîÁª¤·¤¿¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍèÇ¯¤³¤½½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¹á¼è¡ÖËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
°ð³À¡Ö¹á¼è¤¯¤ó¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¡£3¿Í¤Ç½Ð¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤Ò¤È¤ê¤Ê¤ó¤ÆÌ£µ¤¤Ê¤¤¤è¡£3¿Í¤Ç¤Þ¤º½Ð¤Æ¤«¤é¤Î¡¢¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤Î¥½¥í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¹á¼è¡ÖÌ£µ¤¤Ê¤¤¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤â¤½¤âº£Ç¯3¿Í¤Î¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö¤½¤¦¤À!¡¡¤À¤«¤éÍèÇ¯¤³¤½¡¢3¿Í¤Î¿·¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤µ¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¡×
°ð³À¡ÖÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¤¿¤é¤µ¡£20¿ô²ó½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×
¹á¼è¡ÖÁÛÁü¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£Ç¯¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¡È½é½Ð¾ì¡É¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö¡È½é¡É¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
°ð³À¡Ö½é½Ð¾ìÁÈ¤Î²ñ¸«¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¹á¼è¤¯¤ó¤ò¸«¤¿¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Áð¤Ê¤®¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢3¿Í¤Ç½Ð¤Ê¤¤¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¹á¼è¡Ö¤À¤«¤é¶Ê¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤!¡Ê¾Ð¡Ë¡×
°ð³À¡Ö¤¸¤ã¤¡ÍèÇ¯¤Ï3¿Í¤Î¿·¶Ê¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×