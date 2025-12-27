A.B.C-Z¡¦ÄÍÅÄÎ½°ì¡¢SASUKE¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Î·ë²Ì¤Ë¥Õ¥¡¥óÎÞ¡¡¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¹æµã¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡TBS¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Î¡ÖSASUKE¡×¤¬12·î24Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×A.B.C-Z¥á¥ó¥Ðー¤ÎÄÍÅÄÎ½°ì¡Ê39¡Ë¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÄ©Àï¤ÎÀè¶î¼Ô #ÄÍÅÄÎ½°ì ÎÞ¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ýー¥ë¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄÍÅÄ¤Î¼Ì¿¿¡£ÄÍÅÄ¤Ïº£Âç²ñ¤Ç12²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤ò¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½çÄ´¤Ë¿Ê¤à¤â¡¢ºÇ½ª¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö¤½¤êÎ©¤ÄÊÉ¡×¤ÇÌµÇ°¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£SASUKE¸ø¼°¤Ï¡ÖÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡ºÇ¹â¤ÎLAST DANCE¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏX¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÄÍ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤³¤ì¤À¤±µã¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦¡×¡Ö¹æµã¤·¤Þ¤·¤¿ー¡×¡Ö²¿»ö¤Ë¤â°ìÀ¸·üÌ¿Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ÏËÜÅö¤Ë»ä¤¿¤Á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¸¤¤ëÎÏ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£