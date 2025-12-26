フレンチクルーラー専門店「FRECKLE donuts」がニュウマン高輪に期間限定オープン！絶品ドーナツに舌鼓
空前のドーナツブームを迎えている昨今。2025年9月に本格開業し、注目を集める高輪ゲートウェイシティの大型商業施設「ニュウマン高輪」の28階に「FRECKLE donuts」が期間限定でオープンしている。
【写真】看板商品！「フレクルドーナツ」
「FRECKLE donuts」は、日本発のフレンチクルーラー専門店として、昨年代々木公園にオープンし、現在は虎ノ門ヒルズステーションタワーにも新店舗を構えている。ニュウマン高輪店は3カ月間限定でのオープンとなる。
■食材にこだわったフレンチクルーラー専門店
担当者によると、「FRECKLE donuts」のフレンチクルーラーは、使用する食材にこだわりがあるという。小麦は北海道・十勝の「尾藤農産」の「十勝のかおり」、卵は神奈川・相模原の「昔の味たまご」を使用。また、もともとビストロなどの飲食店経営をしており、そこで培った農家さんや生産者さんとのつながりを活かし、季節限定メニューで使う旬の果物は農家さんから直接仕入れているという。
さらにドーナツを揚げる“油”にも、「FRECKLE donuts」ならではの特徴がある。使用しているのは国内唯一の綿実油搾油メーカー「岡村製油」のホワイトコットンオイル。ホワイトコットンオイルを使うことにより、脂っこくなく軽くサクッとした食感に仕上げることができるという。
■いざ実食！
今回は、一番人気商品の「フレクルドーナツ」と「塩フレクル」、そして期間限定の「アップル」を実食！
「フレクルドーナツ」は、一番シンプルでスタンダードなドーナツ。これをベースにさまざまなフレーバードーナツが作られている。そしてダントツで人気の商品だそう。
食べてみると、卵の甘みが口に入れた瞬間ふわっと広がり、「素材を楽しむ」という言葉がピッタリの一品。サクッとしつつも、中はもちもちで2つの食感が楽しめた。「FRECKLE donuts」に訪れた際には、まず定番の「フレクルドーナツ」を食べてみてほしい。
続いていただいたのは、「塩フレクル」。「塩フレクル」は「フレクルドーナツ」の次に人気の商品だそう。塩のしょっぱさが甘みを軽減してくれるため、甘いものが苦手な人も食べることができる商品だ。「甘じょっぱい」ドーナツが新食感でクセになるおいしさだった。
そして期間限定の「アップル」。中にはたっぷりリンゴが入っている。まるでアップルパイを食べているかのような満足感があった。シナモンがいいアクセントになっていて、ペロっと完食できてしまう一品だ。
「FRECKLE donuts」の商品はどれも大きすぎないので、パクパク食べられて、いろんな味を楽しめるのもうれしいポイント。
■高輪店限定！「FRECKLE donuts」のためだけのコーヒーとは？
ニュウマン高輪 South 4階にお店を構える「SOW COFFEE ROASTERS」と「FRECKLE donuts」のコラボレーションが実現。世界チャンピオンの経験もある「SOW COFFEE ROASTERS」のバリスタに、「FRECKLE donuts」のドーナツを食べてもらい、「FRECKLE donuts」の商品に合うコーヒーをイメージして、豆の厳選やローストの調整をしてもらったという。まさに「FRECKLE donuts」のためだけのコーヒーだ。
甘みのあるドーナツに酸味のあるコーヒーがマッチして、口の中をほどよくさわやかにしてくれた。ドーナツと一緒に飲むのももちろん、コーヒーだけでもおいしく飲むことができる。「FRECKLE donuts」を訪れた際には、ドーナツと合わせて「FRECKLE ORIGINAL BREND」も飲んでみてほしい。
■売り切れ注意！担当者に聞いた、狙うなら「ココ」
週末はオープンからノンストップでお客さんが訪れ、閉店時間を待たずに17時半ごろには1000個近い数がすべて売り切れてしまうこともあるという。そんな中で、「この商品を絶対に買いたい！」と思っている人におすすめの時間帯は、平日のオープン直後だ。平日もお昼ごはん以降は、おやつとしてや自宅へのお土産としての需要が増え、混雑が続くそう。なので狙っている商品があれば、早めに行くのが得策だ。
お客さんの層としては、高齢者や中高年世代が多く、次いで小さな子どもを連れたママさんの利用が多いそう。また、まだオープンして日が浅い「ニュウマン高輪」へ、観光目的として訪れる日本人観光客や外国人観光客の姿も多い印象だった。
■ニュウマン高輪店限定のフレクルくんグッズも販売中！
SNSでも「ふわふわでかわいい！」と大好評の「FRECKLE donuts」公式オリジナルキャラクター、“フレクルくん”が待望のグッズになって登場している。
ふわふわ浮いた様子がかわいいフレクルくんのオリジナルチャームや、スタッフも着用しているフレクルくんとロゴがプリントされたキャップやTシャツなどのアパレルグッズを中心に、代々木公園店、虎ノ門ヒルズ店では販売していないニュウマン高輪店限定のオリジナルグッズが販売されている。ドーナツと合わせてグッズのチェックも忘れずに。
ニュウマン高輪店は28階にあるだけあって、景色も絶景。窓から見える美しい景色と、ふわもち食感の絶品フレンチクルーラーで、日々に癒やしと彩りをプラスしてみて。
■店舗情報
店名：FRECKLE donuts(フレクルドーナツ)
所在地：東京都港区高輪2丁目21−1 NEWoMan高輪 NORTH LUFTBAUM28階
営業時間：11時〜20時(売り切れ次第閉店)
定休日： 不定休(公式サイトやInstagramをご確認ください)
決済方法：キャッシュレス決済のみ(現金使用不可)
文・取材＝長谷川明莉
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
