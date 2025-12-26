気取らず作れて映える♪集まりの日にうれしい「和のおしゃれおつまみ」

年末年始は、家族や親戚、友人と集まる機会が増える時期。そんなときにあるとうれしいのが、気取らず作れて、食卓が自然と華やぐ「和のおしゃれおつまみ」です。特別な材料や難しい工程がなくても、並べ方や組み合わせ次第で、集まりの日にちょうどいい一品に。肩の力を抜いて楽しめるレシピを集めました。

人が集まる日に作りたい！「和のおしゃれおつまみ」レシピ

山芋で作るとろろポテサラ

とろりとなめらかな口当たりが新鮮な「山芋で作るとろろポテサラ」。山芋ならではの濃厚さで、いつものポテトサラダが違った表情に変わります。生ハムやゆで卵を合わせることで、見た目もおしゃれに！





山芋のアク抜きやとろろ作りなど、丁寧な工程がある分、どこか特別感も漂います。日本酒や白ワインと合わせて、ゆっくり味わってみては♪山芋で作るとろろポテサラ｜Instagram（@soras_ateyasai）塩サバのガリバタ炒め

フライパンひとつで手早く作れるのに、食卓映えも叶う「塩サバのガリバタ炒め」。塩サバの程よい塩気と、にんにく×バターのコクがたまりません！

アスパラガスの鮮やかな緑が美しい、年末年始の食卓にも映える一品の完成です。



下処理いらずで調理時間は10分ほど。忙しい日にはもちろん、もう少しボリュームが欲しいときのおつまみにも便利です。焼き色をしっかりつけると、より香ばしく美味しく仕上がります。

塩サバのガリバタ炒め｜Instagram（@shiori_wellness_kitchen）はんぺんとまぐろのたたきの一口おつまみ出典：https://www.instagram.com

ふんわり軽いはんぺんに、まぐろのたたきをのせた一口サイズのおつまみ。大葉や生姜の香りが爽やかで、さっぱりといただけます。



見た目も上品で、器に並べるだけでおしゃれさも満点♪ 食事の合間につまみやすいのも、集まりの席でうれしいポイントです。

はんぺんとまぐろのたたきの一口おつまみ｜Instagram（@sugar_148_foodie）手羽先のオーブン焼き

オーブンで焼き上げることで、皮は香ばしく、中はふっくらジューシーに仕上がる手羽先レシピ。塩麹やはちみつを使ったやさしい甘辛味が特徴で、大人から子どもまで手が伸びやすい味わいです。



下味をつけたら、あとはオーブンにお任せできるので、他の準備と並行できるのも魅力。黒胡椒を効かせれば、お酒が進む一品としても楽しめます。大皿に盛って囲めば、自然と会話も弾みそうですね！

手羽先のオーブン焼き｜Instagram（@sho_ko_gohan）カリカリごぼうスティック

年末年始のおせちに並ぶ「たたきごぼう」や「筑前煮」、「八幡巻き」など、ごぼうは欠かせない存在ですよね。



でも、使いきれずに中途半端に余ってしまうことも…。



そんなときは、揚げておつまみにするのがおすすめです。ごぼうを揚げると、外はカリッと中はほくほく。つい手が伸びてしまう一品に仕上がります。



下味をつけているので、そのままでも十分おいしいですが、七味マヨネーズを添えれば、コクと香りがプラスされておいしさ倍増。

ぜひ試してみてくださいね♪

カリカリごぼうスティック｜Instagram（@ouchigohan.jp）

お気に入りのおつまみで、もっと素敵な時間を

人が集まる年末年始の食卓は、どんなものを作ろうかな、と少し悩むこともありますよね。そんなときは大人も子どもも楽しめて、気取らず作れて映える「和のおしゃれおつまみ」はいかがでしょうか。



好きなお酒と一緒にいただけば、集まりの時間はぐっとなごやかに。お気に入りのレシピが見つかったら、是非試してみてくださいね♪