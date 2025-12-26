27年シーズンからのBCリーグ加盟を目指す新球団「東京レジデンシャル」のチーフ・コミュニケーション・オフィサー（CCO）に元巨人の槙原寛己氏（62＝スポニチ本紙評論家）が就任することが25日、分かった。同リーグで東京都を本拠地とする球団は初めてで、あきる野市・青梅市を主な活動拠点とする予定になっている。

槙原氏は大府（愛知）から81年ドラフト1位で巨人に入団。01年まで巨人一筋で20年間プレーし、通算159勝、56セーブをマークした。94年5月18日の広島戦で平成唯一の完全試合を達成。同年の中日との「10・8決戦」では先発マウンドに上がった。豊富な実績・人脈などを生かした新監督人事など体制の整備、球団の発信力やブランド価値向上、地域との関係構築強化などがCCOの主な役割となる。引退後は指導者の立場を含めて特定のチームに籍を置くのは今回が初めてだ。

球団は今年10月に準加盟が承認され、27年シーズンへ向けて球団基盤の整備を進めている。球団を運営する東京レジデンシャルの内田広輝代表取締役社長は「地域に貢献し、地域から愛される球団となるために、市民にとって身近に感じられるプロ野球チームづくりを推進します。槙原さんとともに、地域交流を軸とした球団価値の創造に取り組みます」と話した。