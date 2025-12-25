【SASUKE2025】“サスケくん”がXトレンド1位「あと1秒」「完全制覇」関連ワードも続々 本人投稿にはHIKAKINら返信も
【モデルプレス＝2025/12/25】25日よる6時より放送のTBS系『SASUKE2025 〜第43回大会〜』にて、“完全制覇のサスケくん”の愛称で知られる森本裕介がファイナルステージへ進出し、残り約1秒のところでボタンに手が届かず完全制覇を逃した。SNS上では反響が続々と寄せられている。
【写真】“サスケくん”に返信をした人気YouTuber
出場者100人の中から唯一のファイナルステージ進出を決めた森本。制限時間45秒間のタワーを綱で登り切り、頂上のボタンを押すとクリアとなるファイナルステージに挑んだが、残り約1秒のところでわずかにボタンに手が届かず、クリアすることができなかった。
X（旧Twitter）上では、25日22時30分の時点で、森本の愛称「サスケくん」がトレンド1位に。そのほか、「あと1秒」「完全制覇」など関連ワードも続々とトレンド入りを果たした。
また、森本も同日、自身のXを更新。「完全制覇V3の夢は叶いませんでしたが、宿敵バーストをクリアできたのは大きな前進でした」「僕を支えてくれた全ての方に感謝いたします これからも応援よろしくお願いします」と絵文字を交えながらつづった。
この投稿にSNS上では「感動をありがとう」「来年は完全制覇お願いします！！」などの反響が続々。さらに、同投稿には、同大会に出演していたYouTuberのHIKAKINが「感動しました。お疲れ様でした」とコメントを添え、お笑い芸人・おばたのお兄さんからも「あれで無理なら現時点で人類で出来るのはいません！！サスケくん感動をありがとう！！」と返信が添えられた。
2024年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に集結し、完全制覇に挑んだ。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】“サスケくん”に返信をした人気YouTuber
◆森本裕介、残り1秒で完全制覇ならず
出場者100人の中から唯一のファイナルステージ進出を決めた森本。制限時間45秒間のタワーを綱で登り切り、頂上のボタンを押すとクリアとなるファイナルステージに挑んだが、残り約1秒のところでわずかにボタンに手が届かず、クリアすることができなかった。
◆“サスケくん”投稿に著名人からも反響続々
また、森本も同日、自身のXを更新。「完全制覇V3の夢は叶いませんでしたが、宿敵バーストをクリアできたのは大きな前進でした」「僕を支えてくれた全ての方に感謝いたします これからも応援よろしくお願いします」と絵文字を交えながらつづった。
この投稿にSNS上では「感動をありがとう」「来年は完全制覇お願いします！！」などの反響が続々。さらに、同投稿には、同大会に出演していたYouTuberのHIKAKINが「感動しました。お疲れ様でした」とコメントを添え、お笑い芸人・おばたのお兄さんからも「あれで無理なら現時点で人類で出来るのはいません！！サスケくん感動をありがとう！！」と返信が添えられた。
◆「SASUKE2025」史上最大スケールで放送
2024年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に集結し、完全制覇に挑んだ。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】