¡Ú¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Û¥Õ¥¡¥ó»²²Ã´ë²è¡ÖÁíÁªµó¡×·ë²ÌÈ¯É½¡ª ¥«¥é¾¾¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÇÛÉÛ·èÄê
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤Î10¼þÇ¯¤ª½Ë¤¤´ë²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼´ë²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤óÁíÁªµó¡×¤Î·ë²Ì¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯3·îËö¤Ë¤ÏÊªÈÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂç¾¾¤Î»Ô¡×¤¬Åìµþ¡¦ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ë¤Æ¼Â»Ü·èÄê¡£¤½¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙÂè4´ü¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡äÁíÁªµó¤Î·ë²Ì²èÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤ÎÌ¾ºî¥®¥ã¥°Ì¡²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤¯¤ó¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë6¤Ä»Ò¤¿¤Á¤¬¥¯¥º¤Ç¥Ë¡¼¥È¤È¤¤¤¦¥À¥á¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£2015Ç¯10·î¡Á2016Ç¯3·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤òÊüÁ÷¡¢2017Ç¯10·î¡Á2018Ç¯3·î¤Þ¤ÇÂè2´ü¤òÊüÁ÷¡¢2019Ç¯3·î15Æü¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ø¤¨¤¤¤¬¤Î¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤ò¸ø³«¤·¡¢2020Ç¯10·î¡Á2021Ç¯3·î¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¤Ë¤ÆTV¥·¥ê¡¼¥ºÂè3´ü¤¬ÊüÁ÷¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2022Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Á¥Ò¥Ô¥ÝÂ²¤Èµ±¤¯²Ì¼Â¡Á¡Ù¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Áº²¤Î¤¿¤³¾Æ¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÈÅÁÀâ¤Î¤ªÇñ¤ê²ñ¡Á¡Ù¤¬Á´¹ñ¸ø³«¡£2025Ç¯7·î¤«¤é£¹·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙÂè4´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ëè½µX¤Ç¤Ï¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ê¸½ºß¤ÏÊüÁ÷½ªÎ»¡Ë¡£2025Ç¯10·î6Æü¤ÇTV¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2015Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤¬º£Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿ÅêÉ¼´ë²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤óÁíÁªµó¡×¤Î·ë²Ì¤¬°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙÊüÁ÷10Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³ÆÉôÌç¤´¤È¤Ë¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë10¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë´ë²è¡£
É½¾ðÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢Âè1´üÂè7ÏÃ¡Ö¥È¥É¾¾¤È5¿Í¤Î°Ëâ¡×¤Ç¤Î¥È¥É¾¾¤ÎÉ½¾ð¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢³Æ¥¥ã¥é¤Î¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¸øÌó¤òÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÉôÌç¤Ç¤Ï¡Ö¾¾Ìî¥«¥é¾¾¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¸øÌó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾¾Ìî¥«¥é¾¾¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡×¤ÎÇÛÉÕ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÉôÌçÊÌ¤Î·ë²Ì¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´³ÎÇ§¤ò¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ê¥ÕÉôÌç¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ·×6ºîÉÊ¤ò2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç°ìµóÇÛ¿®Í½Äê¤À¡£
2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ë¤ÆÂçµ¬ÌÏÊªÈÎ
¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂç¾¾¤Î»Ô¡×¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥í¥´¤â¸ø³«¡£¡ÖÂç¾¾¤Î»Ô¡×¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º¤äÆþÌî¼«Í³¥°¥Ã¥º³«È¯¼¼¤Ë¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢10¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö10Âç´ë²è¡×¤¬½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¡£10¼þÇ¯¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ä´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤â¿ï»þ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙÂè4´ü¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó Original Sound Track Album4¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä·èÄê¡£²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¶¶ËÜÍ³¹áÍø¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤æ¤«¤ê¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙÂè4´ü¤Ë¤Æ¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¹ë²Ú¼ýÏ¿Í½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ç¤ÏÂè4´ü¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿³Æ¼ï¥é¥¸¥ª¤ÎËÜÊÔ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊC¡ËÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¡¿¤ª¤½¾¾¤µ¤óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ä¡ä¡äÁíÁªµó¤Î·ë²Ì²èÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤ÎÌ¾ºî¥®¥ã¥°Ì¡²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤¯¤ó¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë6¤Ä»Ò¤¿¤Á¤¬¥¯¥º¤Ç¥Ë¡¼¥È¤È¤¤¤¦¥À¥á¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£2015Ç¯10·î¡Á2016Ç¯3·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤òÊüÁ÷¡¢2017Ç¯10·î¡Á2018Ç¯3·î¤Þ¤ÇÂè2´ü¤òÊüÁ÷¡¢2019Ç¯3·î15Æü¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ø¤¨¤¤¤¬¤Î¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤ò¸ø³«¤·¡¢2020Ç¯10·î¡Á2021Ç¯3·î¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¤Ë¤ÆTV¥·¥ê¡¼¥ºÂè3´ü¤¬ÊüÁ÷¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2022Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Á¥Ò¥Ô¥ÝÂ²¤Èµ±¤¯²Ì¼Â¡Á¡Ù¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Áº²¤Î¤¿¤³¾Æ¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÈÅÁÀâ¤Î¤ªÇñ¤ê²ñ¡Á¡Ù¤¬Á´¹ñ¸ø³«¡£2025Ç¯7·î¤«¤é£¹·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙÂè4´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ëè½µX¤Ç¤Ï¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ê¸½ºß¤ÏÊüÁ÷½ªÎ»¡Ë¡£2025Ç¯10·î6Æü¤ÇTV¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙÊüÁ÷10Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³ÆÉôÌç¤´¤È¤Ë¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë10¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë´ë²è¡£
É½¾ðÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢Âè1´üÂè7ÏÃ¡Ö¥È¥É¾¾¤È5¿Í¤Î°Ëâ¡×¤Ç¤Î¥È¥É¾¾¤ÎÉ½¾ð¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢³Æ¥¥ã¥é¤Î¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¸øÌó¤òÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÉôÌç¤Ç¤Ï¡Ö¾¾Ìî¥«¥é¾¾¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¸øÌó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾¾Ìî¥«¥é¾¾¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡×¤ÎÇÛÉÕ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÉôÌçÊÌ¤Î·ë²Ì¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´³ÎÇ§¤ò¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ê¥ÕÉôÌç¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ·×6ºîÉÊ¤ò2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç°ìµóÇÛ¿®Í½Äê¤À¡£
2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ë¤ÆÂçµ¬ÌÏÊªÈÎ
¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂç¾¾¤Î»Ô¡×¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥í¥´¤â¸ø³«¡£¡ÖÂç¾¾¤Î»Ô¡×¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º¤äÆþÌî¼«Í³¥°¥Ã¥º³«È¯¼¼¤Ë¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢10¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö10Âç´ë²è¡×¤¬½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¡£10¼þÇ¯¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ä´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤â¿ï»þ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙÂè4´ü¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó Original Sound Track Album4¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä·èÄê¡£²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¶¶ËÜÍ³¹áÍø¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤æ¤«¤ê¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙÂè4´ü¤Ë¤Æ¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¹ë²Ú¼ýÏ¿Í½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ç¤ÏÂè4´ü¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿³Æ¼ï¥é¥¸¥ª¤ÎËÜÊÔ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊC¡ËÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¡¿¤ª¤½¾¾¤µ¤óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ