¶ÐÌ³Àè¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤òÅð»£¤·¤¿ÃËÀ¶µ»Õ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃÊýË¡¤¬Â¾¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¡¡¿ÀÆàÀî¸©
¿ÀÆàÀî¸©¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï23Æü¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤ò»£±Æ¤·¤¿ÃËÀ¶µ»Õ¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ4¿Í¤òÄ¨²ü½èÊ¬¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸©Î©À¸ÅÄ¹â¹»¤ÎÎ×»þ¶µ»Õ¤ÎÃËÀ¡Ê31¡Ë¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤é9·î¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤Ç½÷»ÒÀ¸ÅÌ3¿Í¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤ò¥«¥á¥é¤ÇÅð»£¤·¤¿¤Û¤«¡¢10·î¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇË¬¤ì¤¿²£ÉÍ»Ô¤Î¹â¹»¤Ç½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¶µ»Õ¤Ï¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Î²ò¾ÃÊýË¡¤¬¤Û¤«¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦ÉÕ¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇËü°ú¤¤·¤¿²£ÉÍ»Ô¤ÎÃËÀ¶µ»Õ¤Ê¤É3¿Í¤¬Ää¿¦¤ä¸ºµë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£