『炎のチャレンジャー』隠れ切れたら1000万円！総勢31人が「ガチンコかくれんぼ」に参戦

2026年1月12日（月・祝）、伝説の人気バラエティ『炎のチャレンジャー』が南原清隆×菊池風磨（timelesz）の初タッグMCを迎えて25年ぶりに復活。

これまでの10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者たちが次々とチャレンジャーとして参戦。名物企画「電流イライラ棒」をはじめ、渾身の4大企画に挑む。

そんな4大競技のひとつとして、「芸能人31名vs出川最強捜索隊 8時間耐久ガチンコかくれんぼ〜最後まで隠れ切れたら1000万円〜」が新たに発表された。

◆1000万円獲得を目指す31人の勇者

群馬県の猿ヶ京温泉を舞台に行われる「8時間耐久ガチンコかくれんぼ」。

町全体にまたがる広大なエリアから絶好の隠れ場所を見つけ、8時間にわたって鬼から逃げ切れたら賞金1000万円がもらえるというこの競技は、頭脳戦と命懸けのサバイバル戦を掛け合わせた企画だ。

壮絶な競技に参戦するのは、アスリート・アイドル・芸人・レスラーなど、総勢31人の勇者たち。

槙野智章、糸井嘉男、豊ノ島、河合郁人、ACEesの浮所飛貴＆作間龍斗＆深田竜生、中務裕太（GENERATIONS）、櫻坂46の大園玲＆向井純葉＆守屋麗奈、鬼越トマホーク、エル・デスペラード（新日本プロレス）、スターライト・キッド（スターダム）、宮下草薙、おばたのお兄さんら、多彩なメンバーが集結。1000万円獲得を懸けた一世一代のかくれんぼに挑む。

体が汚れるのも厭わず側溝や屋根裏に進んで身を隠す者、鬼の心理を逆手に取ろうとする者、他のチャレンジャーと協力して鬼を撹乱しようとする者――さまざまな策略が飛び出すなか、最後まで見事隠れ切り、1000万円を手にする者は現れるのか？

◆チャレンジャーリスト（※ゼッケン番号順）

榎本淳（青色1号）、仮屋そうめん（青色1号）、カミムラ（青色1号）、青木マッチョ、糸井嘉男、浮所飛貴（ACEes）、作間龍斗（ACEes）、深田竜生（ACEes）、エル・デスペラード、金ちゃん（鬼越トマホーク）、良ちゃん（鬼越トマホーク）、おばたのお兄さん、お見送り芸人しんいち、河合郁人、大園玲（櫻坂46）、向井純葉（櫻坂46）、守屋麗奈（櫻坂46）、小宮浩信（三四郎）、スターライト・キッド、中務裕太（GENERATIONS）、武井壮、豊ノ島、青山フォール勝ち（ネルソンズ）、ハシヤスメ・アツコ、槙野智章、草薙航基（宮下草薙）、宮下兼史鷹（宮下草薙）、村山輝星、団長安田（安田大サーカス）、ゆきぽよ、ワタリ119

◆チャレンジャー コメント

＜槙野智章＞

絶対に1000万円を獲る自信があります！ サッカーのときも相手にマークされても背中を取って見つからないようにしてきたので、それを活かして1000万円とります！

＜浮所飛貴（ACEes）＞

こんなにガチで臨むロケは初めて。ハラハラドキドキしています。隠れ場所は150点だと思うので、誰も見つけられないはず。1000万円を獲って、メンバーと海外旅行に行き、エスコートしたいです。

＜作間龍斗（ACEes）＞

人生で初めて1000万円を懸けた挑戦に臨みます！ メンバーとVFX映像を撮っているのですが、今の機材だと重いので、高性能な機材を買って、グループに還元したいです！

＜深田竜生（ACEes）＞

賞金1000万円と聞いた瞬間は冗談だと思いましたが、ガチだと知って気合十分です。賞金が獲れたら、グループのYouTubeや衣装に使いたい！ とか言いながら、自分用に使っちゃうかも（笑）。

◆“最強捜索隊”がチャレンジャーを徹底追跡！

かたやチャレンジャーたちを徹底的に追う鬼は、隊長・出川哲朗＆副隊長・劇団ひとりが率いる最強捜索隊。

「この番組は正直、めちゃくちゃお金がかかってます！同じ事務所の後輩にだけは絶対に1000万円を獲ってほしくない！」（出川）、「俺はこういうテレビがやりたかったんです！」（劇団ひとり）とそれぞれ気合十分、喜々として捜索に乗り出す。

そんな彼らを飯尾和樹（ずん）、土屋アンナ、板倉俊之（インパルス）、藤本敏史（FUJIWARA）、春日俊彰（オードリー）が全力サポート。さらに伝説の刑事たちやペット探偵、自衛官、日本かくれんぼ協会の会員など、各界の精鋭たちと手を組み、チャレンジャーを次々と追い込んでいくことに。

泣く子も黙る最強捜索隊は、チャレンジャーたちを一人残らず捕らえられるのか？

最後の最後まで何が起こるかわからない「8時間耐久ガチンコかくれんぼ」の手に汗握るドラマチックな一部始終に注目だ。

◆最強捜索隊メンバーリスト

隊長：出川哲朗

副隊長：劇団ひとり

A班：飯尾和樹（ずん）、佐々木成三（刑事コメンテーター／元埼玉県警 捜査第一課刑事）、秋山博康（犯罪評論家・コメンテーター／元徳島県警 捜査一課警部 リーゼント刑事）

B班：土屋アンナ、板倉俊之（インパルス）、ペット探偵

C班：藤本敏史（FUJIWARA）、自衛隊レンジャー

D班：春日俊彰（オードリー）、日本かくれんぼ協会会員