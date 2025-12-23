愛媛レンタル中のG大阪DF今野息吹がいわきに完全移籍「共にJ1に行きましょう!」
いわきFCは23日、ガンバ大阪から愛媛FCに期限付き移籍していたDF今野息吹(24)が完全移籍で加入すると発表した。契約期間は2028年6月30日までとなる。
今野は法政大から2024年にG大阪へ加入し、同年8月から愛媛に期限付き移籍。今季もレンタルで所属し、J2リーグ戦5試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF今野息吹
(こんの・いぶき)
■生年月日
2001年5月10日(24歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
179cm/70kg
■経歴
新宿FC-三菱養和SC巣鴨ジュニア-三菱養和SC巣鴨Jrユース-三菱養和SCユース-法政大-G大阪-愛媛-G大阪-愛媛-G大阪
■代表歴
2023年:U-22日本代表
■出場歴
J2リーグ:9試合1得点
天皇杯:1試合
■コメント
▽いわき側
「いわきFCのファン・サポーターの皆さま。このたび、ガンバ大阪より完全移籍で加入することになりました今野息吹です。
プロに入ってからの2年間は怪我に苦しみ、なかなか試合に出られなかった自分を必要としてくれ、共に戦おうと手を差し伸べてくれたクラブには感謝しかありません。
必ず成長し、いわきFCのために全力で戦いますので、応援よろしくお願いいたします!共にJ1に行きましょう!」
▽G大阪側
「いわきFCに完全移籍することになりました。ガンバ大阪の選手としてあまりプレーできず悔しい時を多く過ごしましたが、また成長した姿を見せられるように頑張ります。本当にありがとうございました。」
▽愛媛側
「昨年の夏加入してからの1年半、たくさんの応援ありがとうございました。
怪我でなかなか試合に出られずチームに貢献出来なかったこと、本当に申し訳ありません。
来シーズンはいわきFCに移籍しますが活躍した姿を見せられるように頑張ります。
1年半ありがとうございました。」
