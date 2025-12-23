幾田りら「Latata」が小芝風花出演のヤマザキ“ランチパック”のTVCMに起用！特設サイトでSPインタビューも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらの新曲「Latata」が、2026年1月1日より全国で放映となるヤマザキ“ランチパック”のTVCMに起用されることが決定した。

■TVCMの爽やかな風景にマッチ

TVCMには、小芝風花が出演し、ランチパックを食べ笑みをこぼす姿が、軽やかな音楽とともに収められている。

今回CMに起用されている、幾田りらの新曲「Latata」は、12月10日に配信リリースされたニューアルバム『Laugh』に収録。自身がライブのステージに立つときのいきいきとした気持ちや、観客とともに心からパフォーマンスを楽しむ様子を綴った曲で、今回のTVCMの爽やかな風景にもマッチする、グルーヴ感溢れる一曲に仕上がっている。

なおランチパックスペシャルサイトでは、CM放送に先駆けて幾田のスペシャルインタビューが公開。楽曲に込めた想い、ランチパックとのエピソードなどを語っているので、ぜひチェックしてみよう。

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

幾田りら

DIGITAL ALBUM『Laugh』

2025.12.19 ON SALE

ZICO, 幾田りら

DIGITAL SINGLE「DUET」

2025.01.14 ON SALE

幾田りら

ALBUM『Laugh』

■関連リンク

ランチパックスペシャルサイト

https://www.lunch-pack.jp/with-koshibafuka/cm_202601.html

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/

■【画像】幾田りらのアーティスト写真