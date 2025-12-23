幾田りら「Latata」が小芝風花出演のヤマザキ“ランチパック”のTVCMに起用！特設サイトでSPインタビューも公開
幾田りらの新曲「Latata」が、2026年1月1日より全国で放映となるヤマザキ“ランチパック”のTVCMに起用されることが決定した。
■TVCMの爽やかな風景にマッチ
TVCMには、小芝風花が出演し、ランチパックを食べ笑みをこぼす姿が、軽やかな音楽とともに収められている。
今回CMに起用されている、幾田りらの新曲「Latata」は、12月10日に配信リリースされたニューアルバム『Laugh』に収録。自身がライブのステージに立つときのいきいきとした気持ちや、観客とともに心からパフォーマンスを楽しむ様子を綴った曲で、今回のTVCMの爽やかな風景にもマッチする、グルーヴ感溢れる一曲に仕上がっている。
なおランチパックスペシャルサイトでは、CM放送に先駆けて幾田のスペシャルインタビューが公開。楽曲に込めた想い、ランチパックとのエピソードなどを語っているので、ぜひチェックしてみよう。
■リリース情報
2025.12.10 ON SALE
幾田りら
DIGITAL ALBUM『Laugh』
2025.12.19 ON SALE
ZICO, 幾田りら
DIGITAL SINGLE「DUET」
2025.01.14 ON SALE
幾田りら
ALBUM『Laugh』
■関連リンク
ランチパックスペシャルサイト
https://www.lunch-pack.jp/with-koshibafuka/cm_202601.html
幾田りら OFFICIAL SITE
https://lilasikuta.jp/