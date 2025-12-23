ラ・リーガ 25/26の第17節 ビルバオとエスパニョールの試合が、12月23日05:00にサン・マメスにて行われた。

ビルバオはイニャキ・ウィリアムス（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、オイアン・サンセト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはペレ・ミジャ（MF）、ロベルト・フェルナンデス（FW）、ティリス・ドーラン（MF）らが先発に名を連ねた。

38分に試合が動く。ビルバオのアレックス・ベレンゲル（FW）がゴールを決めてビルバオが先制。

しかし、44分エスパニョールが同点に追いつく。カルロス・ロメロ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

52分エスパニョールが逆転。ティリス・ドーラン（MF）のアシストからペレ・ミジャ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。エスパニョールが1-2で勝利した。

なお、ビルバオは28分にイニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）、33分にニコ・ウィリアムズ（FW）、45+1分にアンドニ・ゴロサベル（DF）、80分にアレハンドロ・レゴ（MF）に、またエスパニョールは77分にウルコ・ゴンサレス（DF）、86分にクレメンス・リーデル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-23 07:00:14 更新