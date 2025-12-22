¿ùÅÄÏÂÇî¸µ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¡Ê84¡Ë¤¬»àµî¡¡·Ù»¡Ä£½Ð¿È¡¢°ÂÇÜ¡¦¿ûÀ¯¸¢¤ÇÀ¯¸¢¤Î»öÌ³Êý¥È¥Ã¥×´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤òÎòÂåºÇÄ¹8Ç¯9¤«·î
°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ê¤É¤Ç²â¤¬´Ø´±Î½µ¡¹½¤Î»ö¼Â¾å¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë»öÌ³¤Î´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤òÌ³¤á¤¿¿ùÅÄÏÂÇî»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£84ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¿ùÅÄ»á¤Ï1966Ç¯¤Ë·Ù»¡Ä£¤ËÆþÄ£¤·¡¢·ÙÈ÷¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢´±Å¡¤Î½éÂå¡¦¡ÖÆâ³Õ¾ðÊó´±¡×¤ä¡ÖÆâ³Õ´íµ¡´ÉÍý´Æ¡×¤òÎòÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2012Ç¯12·î°Ê¹ß¡¢ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¡¢¿ûÀ¯¸¢¤Ç´±Î½¥È¥Ã¥×¤ÎÆâ³Õ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤òÎòÂåºÇÄ¹¤Î8Ç¯9¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºßÇ¤Ãæ¤Ï¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ÎÀ¸Á°Âà°Ì¤ËÈ¼¤¦°ìÏ¢¤Î¹Ô»ö¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¢§Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Î¼ÂÌ³¤ä¡¢¢§¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÂçµ¬ÌÏÀÜ¼ï¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£