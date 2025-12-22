篠崎愛、クールなパーティー衣装姿を披露 大人びた雰囲気に「アダルト」「お綺麗」と称賛の声
グラビアアイドルの篠崎愛が、21日までに自身のX（旧Twitter）を更新。パーティーに参加した際の華やかなスタイリングを披露し、注目を集めている。
篠崎は「パーティーということでいつもよりメイクはしっかり目に」とつづり、自撮りショットを公開した。写真では、胸元と背中が大きく開いたクールなデザインの衣装を着用している。
続けて「クールな衣装に合わせて、髪もタイトに素敵な雰囲気にしてもらいました」と報告。普段とは一味違った、大人びた雰囲気をまとわせた。
この投稿に、ファンからは多くの反応が寄せられた。コメント欄には「う〜んアダルトな雰囲気がいいですね」「幾つになってもお綺麗で」といった称賛の声が続々と集まっている。また、「世界チャンピオン」とその美貌を絶賛するコメントも見られた。
— 篠崎愛 (@shinozakiai_226) December 20, 2025
クールな衣装に合わせて、髪もタイトに素敵な雰囲気にしてもらいました🖤 pic.twitter.com/TiPN0vdAve