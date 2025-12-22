経済評論家の加谷珪一さんは自分でパソコンを組み立てるほどのコンピューター大好き少年だったそうで、その加谷氏が「パソコンを買い替えるなら年内に」とアドバイスした。なにか特別な「裏情報」でもあるのだろうか。

金曜キャスターを務める「報道ライブ インサイドOUT」（BS11）の2025年12月19日の放送の冒頭、「私はね、（いまでも）パソコンを自作しているんですよね。いや、安いんで、部品をちょこっとずつ換えていった方がお得なんでやっているんですが」と話し始め、困ったようにこう訴えた。

「今ね、部品がね、すごい値上がりしてるんですよ。調べてみたら、AI向けに全部取られちゃってて」。ここ数か月、PCパーツやデータセンター向け半導体の需要が急増して、極端な品薄となり、価格が高騰しているのだ。加谷さんは「部品がいま上がってるってことはね、来年ね、パソコンとかスマホがすっごい値上がりしそうだって、業界では噂になっているらしい」と明かす。

今でしょう「そんな気が、非常にしてます」

田村あゆちアナは「いま（パソコンが）壊れそうな方は、年内に（買い替えた方がいい）ということですか」と聞く。加谷さんは「買った方がいいんじゃないかなあ。あまり煽ってもしょうがないんですけど、なんかそんな気が、非常にしてますんで、買おうと思っている方は、今のうちの方がいいかもしれません」とアドバイスした。

ボーナス商戦、年末商戦から年明けの初売りセールのこの時期、パソコン、スマホの買い替えを考えてもよさそうだ。

（シニアエディター 関口一喜）