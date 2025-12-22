「本気で買おうと悩んでた」との声も

2017年の第45回「東京モーターショー」で初公開されたトヨタのコンセプトカー「Tj CRUISER（以下、Tjクルーザー）」は、積載性能とSUVらしいデザイン、そしてスライドドアという人気の3要素を組み合わせた夢のクルマでした。

いまもなお注目を集め続けるこのTjクルーザーに対し、SNSなどには絶えず多くの声が集まっています。

Tjクルーザーは、バンの積載性能とSUVの力強いデザインが融合された新ジャンルのクロスオーバーコンセプトです。

ボディサイズは全長4300mm×全幅1775mm×全幅1620mmでホイールベースは2750mm、乗車定員は4名となっています。

現行のトヨタ車でいうと、コンパクトSUV「ヤリスクロス」以上で「カローラクロス」未満という手ごろな大きさに収められています。

車名の“Tj”は「TOOL-BOX」と「JOY」の頭文字に由来し、道具箱のように使い倒せて、様々な場所に出かける楽しさを感じることができるクルマに仕上がっています。

そして“CRUISER”は、本格四輪駆動車「ランドクルーザー」に代表される伝統的な名称であることはいうまでもないでしょう。

スクエアな形状のデザインは、ちいさいサイズのなかに最大限の空間を生み出す高効率なもの。助手席までフルフラットにできる構造で、全長4.3mのコンパクトな室内に約3mもの長尺物が積み込めます。

さらにリアドアがスライドドアになっていることで、ミニバンのような機能性ももたせています。

TNGAプラットフォームに搭載されるパワーユニットは、2リッタークラスのエンジン＋ハイブリッドシステムで、駆動方式は前輪駆動と4輪駆動が設定されるなど、市販化が近いことを想わせる現実味がある仕様となっていました。

2017年の発表当時「市販化ほぼ確実」とまでいわれていたTjクルーザーですが、残念ながら現在までの約8年間、正式な市販化発表はありません。

※ ※ ※

そんなTjクルーザーに対し、SNSなどには今も多くの反響が寄せられています。

多かったのは「当時、本気で買おうと悩んでた」「今か今かと待ち望んでいました」など、2017年の東京モーターショー開催後に市販を熱望していた人たちの声でした。

それだけに「（他のクルマに目移りせず）このクルマが出るまで新車の購入を控えていた」「（市販化の情報を）信じてたのに」などと悔やむコメントも散見されるなど、具体的な購入計画をしていた人も少なくなかったようです。

いっぽうで「このコンセプトはいまでも通用する」とのコメントに代表されるように、Tjクルーザーの仕様はいまだに新鮮さを失っていません。

斬新な成り立ちを受け継いだ「第2のTjクルーザー」が現れることを、引き続き期待したいところです。