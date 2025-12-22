2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（7月22日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

7月期の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）で主演を務める「嵐」の松本潤。医師役を演じる松本に注目が集まるが、かつて彼との関係を取りざたされたセクシー女優に動きがあって──。

7月20日、セクシー女優の葵つかさが自身のInstagramで8月の引退を発表した。2010年からセクシー女優として活動する葵だが、《2025年8月17日をもって、葵つかさとしての活動を引退します。》と明かした。8月5日から開催される写真展が《最後の作品》になるという。

突然の引退発表を受けて、Xでは

《引退に涙しか出ない》

《葵つかさちゃん 引退か、、、悲しいみ、、》

など、惜しむ声が続出。一方で、葵については、松本と関係性が疑われたことがあった。

「2016年の『週刊文春』で、葵さんが松本さんの自宅マンションを訪れていたことを写真つきで報じられたのです。記事によれば、2人は5年近く密会を重ねる関係だったとされています。

ただ、松本さんは2014年の『FRIDAY』で、井上真央さんとの交際を伝えられていたため、葵さんとの関係が “三角関係” と見る向きも少なくなかったのです。葵さんと松本さんの現在の関係性は不明ですが、今回の引退発表で、改めて当時のことを想起した人もいたのでしょう」（芸能記者）

松本と井上は、2005年と2007年に放送されたドラマ『花より男子』シリーズ（TBS系）で共演している。ドラマ内で恋人役を演じた2人の現実での交際報道は注目を集めたが、近年は変化も見られるという。

「2018年の『週刊女性』で、松本さんと井上さんが結婚に向けて準備を進めていることが伝えられるなど、“ゴールイン間近” と見られていました。当の本人たちはこの件に言及することはありませんでしたが、井上さんは2024年1月のバラエティ番組『さんまのまんま』（フジテレビ系）で『ネットでは何回も結婚しかけてるんですけど……』と、結婚説に言及したのです。

松本さんの名前は出さなかったものの、『何もないんですよ、本当にないんです』とはっきり否定しました。井上さんは2025年1月の同番組でも、結婚の噂について『何もない』と語っており、2年連続で “結婚説” を一蹴したのです」（前出・芸能記者）

一方、今回注目を集めた葵は、2021年の本誌「FLASH」のインタビューで、結婚願望に関して、「私がネガティブなので、前向きで、細かいことを気にしない人がいい。愛情表現が豊かで、リスペクトできる部分があれば、結婚したいなと感じると思います」と語っていた。

嵐では、二宮和也が2019年、櫻井翔と相葉雅紀が2021年に結婚を発表している。既婚者になるメンバーが増えるなか、松本の動向も注視されているようだ。

「嵐の活動休止前は、当時、交際相手の存在が伝えられていた二宮さん、相葉さん、そして松本さんが結婚する可能性があると、複数のメディアで報じられました。とくに、松本さんは人気のドラマで共演した井上さんとあって、嵐ファンからも結婚を期待する向きが多かったのです。

ただ、松本さんは、7月11日のSnow Manのバラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）で結婚願望について聞かれた際、『今はないかな。あるときもあったし、でもそんなにないのかも』と、現在は結婚を考えていないことをほのめかしていました」（前出・芸能記者）

2026年春に開催されるツアーをもって、嵐はグループ活動を終了する。松本に “春” は訪れるか──。