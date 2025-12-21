ESSEでは、読者約400人の「買ってよかった！」という声を独自に集計。2025年の「ESSE読者流行大賞」を開催しました。ここではスキンケア・ボディケア部門で選ばれた名品を8つピックアップ。化粧水や乳液からシャンプー・歯みがき粉まで、リアルに愛用している読者のコメントつきでご紹介します。

2025年に愛された「スキンケア」4つ

スキンケア部門は使い心地のよさがポイント！ 保湿効果やシミ対策が期待できるアイテムも多数ラインナップされました。

●カルテHD モイスチュアエマルジョン

肌のうるおいを高めて肌荒れを防ぐ人気の「ヘパリン類似物質HD」を配合した高保湿乳液。なめらかなテクスチャーが肌に溶け込み、乾燥肌もしっとり！

「しっとりするのでお気に入り。毎日使っています」（カワマタカズエさん・47歳）

・【写真左】＜医薬部外品＞カルテHD モイスチュアエマルジョン 120mL ￥2090（コーセー マルホ ファーマ）

●メラノCC 薬用しみ集中対策プレミアム美容液

シミ対策に特化した美容液。ピュアビタミンCと3種のビタミンC誘導体を配合した濃密エキスが肌に密着し、シミのもとに働きかけます。

「トロミがあり、少量でしみ込む感じがするのがいい」（ここなっつ・45歳）

・【写真中央左】メラノCC 薬用しみ集中対策プレミアム美容液 20mL ￥1628（ロート製薬） ※価格は編集部調べ

●ミノンUVマイルドジェル

敏感肌に優しい低刺激性にこだわった処方で、紫外線や乾燥から肌を守りつつしっかり保湿。伸びやすく白浮きしないのも好評。

「ジェルで伸びもよく、つけ心地がよくて好き。家族で愛用しています」（しずくさん・40歳）

・【写真中央右】ミノンUVマイルドジェル 70g ￥1870（第一三共ヘルスケア） ※価格は編集部調べ

●リフトモイストローション

独自の新成分「コラジェネス」を配合した高機能エイジングケア化粧水。小ジワや毛穴の目立たない、ハリに満ちたうるおい肌に。

「やわらかいつけ心地で肌にのせたときに心地いいです」（Ayami さん・55歳）

・【写真右】＜医薬部外品＞リフトモイストローション しっとりタイプ 170mL ￥3410（エリクシール） ※価格は編集部調べ

2025年に愛された「ボディケア」4つ

スキンケア部門は、使用後の効果を実感できるアイテムが選ばれました！

●ギュットコルセットヘアマスク

うねりや広がり、ゴワつきなど大人のクセ髪をケアする質感整形ヘアマスク。髪の芯に働く独自の技術でやわらかくまとまるツヤ髪に。

「気になる広がりが抑えられて髪がまとまりやすい」（れいこさん・32歳）

・ギュットコルセットヘアマスク 200g ￥1485（ロート製薬） ※価格は編集部調べ

●ビオレ ザ ボディととのい肌

人気シリーズの注目商品。うるおいに必要な皮脂は残し余分な皮脂は洗い流す“皮脂選択洗浄成分”が、どんな肌も整えます。

「親子で使っています。洗い上がりが優しくてしっとり！」（りんごママさん・45歳）

・ビオレ ザ ボディととのい肌 ウッディ&フローラルの香り480mL ￥1300（花王） ※価格は編集部調べ

● シュミテクト フューチャーホワイトケア

歯の着色汚れを落とし、歯を白く、着色も抑える『未来着色バリア処方』を採用。知覚過敏の症状を防いで、歯を白くします。

「知覚過敏が落ち着き、歯も少し白くなった気がします」（あんぱんちさん・47歳）

・〈医薬部外品〉シュミテクト フューチャーホワイトケア シュミテクトW1f ブライトミント 80g ￥1408（Haleonジャパン） ※価格は編集部調べ ※6歳以上用

●kurokamiスカルプ

髪に優しいオールインワンシャンプー

100％天然由来や成分にこだわった、頭皮も髪もケアするアミノ酸系シャンプー。リンス不要なのにきしまないとリピーターが続出。

・kurokamiスカルプ 400mL ￥4290（haru）

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください