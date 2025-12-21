【キルアオ】2026年4月より放送開始！ メインPV＆キービジュアル、キャスト公開
『黒子のバスケ』の藤巻忠俊最新作『キルアオ』が、2026年4月よりテレ東系列にて放送開始が決定！ メインPVやキービジュアル、豪華キャストが発表された。
週刊少年ジャンプの人気漫画『キルアオ』（原作：藤巻忠俊〈代表作：『黒子のバスケ』、『ROBOT×LASERBEAM』〉）が2026年にTVアニメ化が決定した。
このたび、本作が4月よりテレ東系列にて放送されることが決定。メインPV＆キービジュアルも公開された。併せて個性豊かなキャラクターたちを演じる三瓶由布子・和泉風花・梅田修一朗・大塚剛央・種崎敦美・内山夕実ら豪華キャスト陣も明らかに。キャストに加え、藤巻忠俊先生からのコメントも到着し、公式サイトもリニューアルされた。
公開されたメインPVは、突如中学生姿になり中学校に潜入することになった伝説の殺し屋・大狼十三（CV：三瓶由布子）が、クラスメイトを前に「趣味はないな。特技、うーん…狙撃？」と中学生らしからぬ自己紹介でクラスを凍りつかせるシーンからスタート。おっちょこちょいだが頼れる相棒・猫田コタツ（CV：梅田修一朗）、科学者の元妻・鰐淵瑛里（CV：内山夕実）らに支えられ、 ”中学校に潜入せよ” という MISSION のもと始まった新たなスクールライフ。酸いも甘いも経験した39歳の十三が「いまさら勉強なんて…」と呟きながらも、思わず「楽しいっ…！勉強…！！」と目を輝かせる姿が描かれている。
さらに、家庭科部部長・白石千里（CV：種崎敦美）や、その身体能力から ”スーパー中学生” と呼ばれる天童天馬（CV：大塚剛央）、大企業令嬢の蜜岡ノレン（CV：和泉風花）など、個性豊かなキャラクターたちも登場。裏社会より危険な中学校に足を踏み入れた十三の、スリル満点のスクールライフを予感させる、目まぐるしく展開するドラマとアクションが詰まったメインPVとなっている。
併せてキービジュアルも同時公開。左手に銃を持ち鋭い眼光を放つ十三や、その後ろで可憐に微笑む蜜岡ノレン、パソコンからリモートで十三に指示を出す猫田コタツ、お馴染みのおしゃぶりを咥えながら格闘ポーズを構える古波鮫シン、野球ボールを得意げに操る天童天馬など、十三のスクールライフを彩るキャラクターたちの姿が描かれている。
一方、ゴルフクラブを肩に担ぐ竜胆エイジや、不敵な笑みを浮かべながら銃を構える竜胆カズマなどの殺し屋の姿も見え、十三の波瀾万丈な中学生活を予感させる仕上がりとなっている。2026年から始まる ”青春やり直し系” アクション・コメディに、注目したい。
※「種崎敦美」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
（C）藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会
