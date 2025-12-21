100均でこのタイプ買えるの凄い！他所だと高いのに200円は安すぎ！手軽にケアできるグッズ

ダイソーで見つけた『ボディケアローラー』は、お腹や手足を手軽にケアできるマッサージグッズ。よくある商品は台座が硬いものが多いですが、こちらはやわらかいので曲げられるのが特徴！効率よく、しっかりとリフレッシュできますよ。ロフトなどで買うと高価ですが、ダイソーなら200円で買えちゃいます！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ボディケアローラー

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480529868

200円でしっかりリフレッシュできる！ダイソーの『ボディケアローラー』

疲れを手軽に癒せるマッサージグッズ。ダイソーでもさまざまな商品が販売されています。

今回は、そんなダイソーで見つけた『ボディケアローラー』をご紹介します。腹部や手足をケアできる、ローラータイプのマッサージグッズです。

価格は220円（税込）です。筆者が購入した店舗では、フィットネスグッズ売り場に陳列されていました。

バンド付きで、手にはめて使えるのがいいなと思って購入してみました！

バンドの長さは変えられるので、お好みで調整することができます。

さらに、ボールがセットされている台座がやわらかくて薄いので、曲げることができます。曲げられないタイプの商品が多いので、これは嬉しいです！

グローブ感覚ではめて折り曲げるようにして使えるので、足や腕など形にフィットして効率よくマッサージできます。

ただ、ボールは金属製なので少し重さを感じるかもしれません…！この手のアイテムを使い慣れていない方は、びっくりするかもしれません。

コロコロ転がすだけで手軽に“ながらケア”できる！

重さがあるので、しっかりと疲れているところを刺激できている感覚がします。

コロコロ転がすだけでリフレッシュできるので、テレビや動画を視聴しながらマッサージできるのがいいなと思いました！

今の季節はボールが冷えてヒヤッとするので、マッサージを始める前にホットカーペットなどでボールを温めてから使うと快適です。

ロフトなどで買うとなると結構お値段が張るので、220円（税込）で買えることに正直驚きました！

コスパ良く手軽にケアできるので、とてもおすすめです。

ダイソーの『ボディケアローラー』を見つけた際には、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。