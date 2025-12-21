【新劇場版 銀魂】入プレ争奪戦キャラクタ総選挙スタート！ 選挙風ポスター一挙公開
2026年2月13日（金）に全国公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。待望の入場者特典が発表、銀魂⼊プレ争奪キャラクター総選挙、本⽇12⽉21⽇始動、ファン参加型の入プレ企画が開始された。キャラクターフィルムになるのは誰だ！
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタートしている。
2003年連載開始から約20年を経た現在も「銀魂20周年プロジェクト」として、全国のファンを盛り上げる大型な企画が続々展開中の本作。20周年プロジェクト最後の大発表として、完全新規作画で描かれる映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年に公開されることが発表。連載が終了した今もなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ続け、愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。
このたび、⽇本全国の映画館を巻き込んだ⼀⼤プロジェクトが始動。本⽇12⽉21⽇（⽇）から総勢13名の総選挙が開始、各キャラクターたちの所信表明と選挙⾵ポスターが⼀挙発表された。
万事屋所属からは、坂⽥銀時（さかた ぎんとき）が「主役だぞ？ わかってるよな？」、志村新⼋（しむら しんぱち）が「ツッコミはまかせてください!」、神楽（かぐら）が「私に票と酢昆布 たくさんよこすが良いネ」とそれぞれアピール。真選組所属からは、近藤勲（こんどう いさお）が「てめーら、頼んだぞ」、⼟⽅⼗四郎（ひじかた とうしろう）が「真選組に⼀票頼む」、沖⽥総悟（おきた そうご）が「近藤さんに⼀票たのまァ ⼟⽅は●ね」、⼭崎退（やまざき さがる）が「⼈気⼀位よりも踏み台⼀位に」が⽴候補し、攘夷党所属からは、桂⼩太郎（かつら こたろう）が「ヅランプじゃない桂だァァァ！」とPR、エリザベスが花魁姿で⽴候補。吉原百華所属からは、⽉詠（つくよ）が「わっちに投票しなんし」と参戦し、春⾬所属からは、神威（かむい）が「俺に投票しないと●しちゃうぞ」、阿伏兎（あぶと）が「イケオジ枠でたのむ」、鳳仙（ほうせん）が「わしのグッズとは珍重ではないか」と圧倒的な強さを誇る戦闘⺠族・夜兎族たちも名を連ね、思い思いの ”清き⼀票” を呼びかけている。
本キャラクター総選挙キャンペーンは、ムビチケ（カード・オンライン・コンビニ含む）に記載された購⼊番号（10桁）とムビチケ暗証番号（4桁）を特設キャンペーンページに⼊⼒することで投票できるシステムを活⽤。今後、続々と発表を控えている劇場⼊場者プレゼントの⼀つとして、投票結果によって選出された上位3⼈のキャラクターで「超限定キャラクターフィルム」が制作される、全銀魂ファン参加型の唯⼀の⼊場者特典連動企画だ。
それぞれの選挙ポスター⾵の劇場バナーは、全国の劇場（※⼀部劇場を除く）で掲出される予定。
はたして、第何弾の特典になるのか……！？ 気になる続報やキャンペーンの詳細は映画公式サイトをチェック！ なお開票結果は、2026年2⽉15⽇（⽇）を予定している。
（C）空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
