【TTFC】『ゼッツあにめ』と『エージェント美浪』メイキング映像が配信決定！
東映特撮ファンクラブ（TTFC）では、『仮面ライダーゼッツ』と連動した様々なコンテンツを配信中。12月28日（日）9時から『ショートアニメ『ゼッツあにめ ドリームアルバイターばく』の第1話と、スピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTERS SUBSTORY エージェント美浪』のメイキング映像 第1弾が配信される。
＞＞＞あにめキャラクターや作品場面カットをチェック！（写真7点）
『仮面ライダーゼロワン』から始まった仮面ライダーのTTFCオリジナルショートアニメシリーズに『仮面ライダーゼッツ』が仲間入り。莫（私服＆エージェント服）、ねむ、富士見、なすか、美浪のキャラクターデザインを大公開！ 今回も声の出演はオリジナルキャストが担当。ハチャメチャな夢の世界で莫はミッションを遂行できるのか！？ 『ゼッツあにめ ドリームアルバイターばく』をお楽しみに。
そしてTTFCで好評配信中の『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTERS SUBSTORY エージェント美浪』をより深く楽しめるようになること間違いなしの【メイキング映像 第1弾】の会員見放題配信が決定した。撮影の裏側はもちろん、キャストや監督のインタビュー等、見所満載のメイキング映像をお見逃しなく。
さらに本日12月21日（日）より会員見放題配信の『エージェント美浪 Mission3-4』に人気お笑いコンビ「カミナリ」の石田たくみが出演。 美浪とダンボール先輩が働く「鶴亀芸能」の社長である鶴多一亀（つるた かずき）を演じる。
相方でありダンボール先輩を演じる竹内まなぶと今後共演はあるのか…！？ 乞うご期待。
次回【Mission3-5】は、美浪が天使と悪魔に惑わされる…！？
2026年1月4日（日）9時30分より配信開始。お楽しみに。
（C）東映特撮ファンクラブ （C）2025 テレビ朝日・ADK EM・東映
