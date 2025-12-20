【神の雫】Anime×Game Festival 2025で内田真礼が意気込みを披露！ オフィシャルレポート
12月6日(土)に開催された、韓国最⼤規模のサブカル・フェスティバル「Anime×Game Festival 2025」内で、「アニメ「神の雫」 スペシャルステージ with 内田真礼」を実施。ステージには、紫野原みやび役の内田真礼とプロデューサーの渡部祐樹が参加した。イベントの様子をまとめたオフィシャルレポートをお届け。
＞＞＞ステージの様子をチェック！（写真9点）
＜オフィシャルレポート＞
先日、ボージョレヌーヴォー解禁日にアニメ化が発表された『神の雫』。2026年の放送・配信に先駆けて、紫野原みやび役の内田真礼が、アニメ、ゲーム、コミック等のコンテンツを紹介する韓国最⼤規模のイベント『Anime×Game Festival （AGF） 2025』に、プロデューサーの渡部祐樹とともに参加。RED STAGEはほぼ満席となり、約1200名のお客さんに向けて、アニメ制作の裏話を紹介した。
ステージ内では、亀梨和也が演じる主人公・神咲雫と、内田真礼が演じるみやびの掛け合いのシーンが一部先行公開された。内田真礼は「雫が父から引き継いだ才能と、みやびのワインへの情熱が組み合わさっていくのが面白い。みやびのワインへの情熱を、アニメでも伝えられるようにアフレコに取り込んでいる」とコメント。また韓国語の原作漫画や、内田真礼のサイン入りのアニメビジュアルポスターのプレゼント企画も実施し、会場をわかした。
今回内田真礼は、韓国に初上陸。ワインがテーマの本作にかけて、赤ワイン・白ワインを、現地の名物料理・サムギョプサルと併せて堪能した話も披露した。
韓国でも原作漫画が人気を集める本作。今回のステージでも、「原作漫画やドラマを見たことがある方は？」という問いかけに、多くの来場者が挙手。ステージ最後には、内田真礼の「 ハナ、ドゥル、セッ（1、2、3）、コンべー（乾杯）！」という掛け声とともに記念写真を撮影。会場が拍手に包まれた。
（C）亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会
