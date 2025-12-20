2人組音楽ユニット、キマグレンのクレイ勇輝（45）が20日、インスタグラムを更新。元乃木坂46で女優、タレントとして活躍する北野日奈子（29）との結婚を発表した。

「いつもお世話になっている皆さまへご報告です」と記し、ツーショットと犬たちとの写真、2人直筆の署名を入れた文書を公開した。以下、文書全文

冬の澄んだ空気とともに、心があたたかくなる季節になりクリスマスの訪れを感じる今日この頃、大切なご報告があります。

私共、クレイ勇輝と北野日奈子はこのたび結婚致しました事をご報告させて頂きます。

お互いの大切なわんこ達に導かれ、動物が好きという共通の活動を通して出会い、人生において大事にしたいと思うものが同じであったこと、一緒に過ごしていく中で時間さえも超える運命というものに惹かれ信じたいと心から思いました。

愛おしいわんこ達と共に笑顔の絶えない明るい家庭をふたり協力し支え合いながら築いていきたいと思います。

これからも感謝の気持ちを忘れず、ひとつひとつのお仕事に真摯に取り組んで参りたいと思っています。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

クレイ勇輝 北野日奈子

◆キマグレン ボーカルのクレイ勇輝（デビュー当時はKUREI）、ボーカル＆ギターのISEKI（45）による男性ユニット。ともに神奈川・逗子育ちで05年結成、08年2月「あえないウタ」でメジャーデビュー。同年「LIFE」がヒットし、初アルバム「ZUSHI」が1位になり、NHK紅白歌合戦にも出場した。15年7月のライブを最後に解散したが、昨年9月に再結成した。