¡Ú¥Ï¥ï¥¤°Ü½»¡Û¸µ¥Æ¥ìÄ«¥¢¥Ê¡¦ÂçÌÚÍ¥µª¤µ¤ó·ã²¡¤·! ¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÀäË¾Åª¡×¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ê¥Ï¥ï¥¤¤Î¡È²¦Æ»¡É¥Þ¥ê¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ËÍè¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢2021Ç¯¤ËÎ¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡ØNEWT¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¡Ë¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¡ÖÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þÃæ¤ÎÂçÌÚÍ¥µª¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯°Â¤¯¡×¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¤¹¤ëÊýË¡¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ËÁÆ¬¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤À¡£
¡Ö»ä¤â¥Ï¥ï¥¤¤ËÍè¤Æ¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤Ê¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤ë¡Ø¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¬¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤âÊØÍø¤Ê¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡¦¥ï¥¤¥¥¡¦¥Ó¡¼¥Á¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Î²£¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¡¼¥Á¤¬¸å¤í¤Ç¥Ü¡¼¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÇÈ¤¬Íè¤¿¤é²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¤¤¤Þ¤Ç¤¹¡¢Î©¤Ã¤Æ¡Ù¤È»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÀäË¾Åª¤ËÄã¤¤¤È¼þ°Ï¤«¤é¤è¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë»ä¤Ç¤â¡¢2ËÜ¤á¤Ç¥Ü¡¼¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁÖ²÷´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÁ¶â¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç115¥É¥ë¤Û¤É¤Ç¡¢ÃËÀ¤â¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ü¡¼¥É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡¢¥ª¥¢¥ÕÅç¤Î¥Ï¥Ê¥¦¥Þ¥Ù¥¤¡ÊÏÑ¡Ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¼«Á³ÊÝ¸î¥¨¥ê¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í½ÌóÀ©¤ÇÆþ¾ìÎÁ¤¬13ºÐ°Ê¾å¤Ï25¥É¥ë¡Ê12ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µû¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¦¥ß¥¬¥á¤È¤âÁø¶ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ëÍÑ¶ñ¤ò»ý¤Á¹þ¤á¤Ð¡¢Æþ¾ìÎÁ°Ê³°¤Ë¤ª¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥¬¥¤¥É¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤È¤¤¤¨¤Ð³¤¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡È²¦Æ»¡É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ËþÂÅÙ¤¬¹â¤¯³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¡£