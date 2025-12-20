¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡¢¡È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤Ç»ø4¿Í½°¡É¤Ë´üÂÔ¤Î¾ðÊó¤â¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¿É¸ýÈ¿±þ¤ÎÎ¢»ö¾ð
¡¡2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÌîµå³¦¡£12·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¶Ã¤¤ÎÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡ª ¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¡×¼¨º¶¾ðÊó
¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ!?
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬È¯¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢WBCÁ°²óÂç²ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹½êÂ°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÔThe Dodgers are reportedly interested in trading for Lars Nootbaar, per Ken Rosenthal¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡Õ¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÔNootbaar became good friends with Shohei Ohtani during the 2023 World Baseball Classic¡Ê¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤È¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë¡Õ¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«¤È¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¡£¤â¤·¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«¤ä»³ËÜÍ³¿¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹4¿ÍÌÜ¤Î»øÀï»Î¤È¤Ê¤ë¡£2023Ç¯¤ÎWBC°ÊÍè¤Î¡È½¸·ë¡É¤ò´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÅê¹Æ¤Î¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÈNo thanks¡Ê¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ë¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤â¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼Áª¼ê¤¬·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòº£¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤¬¤¢¤Þ¤êË§¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢10·î¤ËÎ¾¤«¤«¤È¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢2026Ç¯¤ÎWBC½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌîµåÀìÌç»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤¬¼éÈ÷ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿³°Ìî¼ê¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï³°Ìî¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ½é¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡£1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¼ê¤È¤·¤ÆÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤òÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡È¸ùÏ«¼Ô¡É¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£