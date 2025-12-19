Å·¹ÄÇÕ8¶¯¤ÎJ3ÁêÌÏ¸¶¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥ÕÍªµª¥ê¥Ò¥ã¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬·ÀÌó¹¹¿·¡Ö¤Þ¤À¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡SCÁêÌÏ¸¶¤Ï19Æü¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥ÕÍªµª¥ê¥Ò¥ã¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤â°ú¤Â³¤»Ø´ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥¿¥ë¥Õ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÁêÌÏ¸¶¤Ïº£µ¨¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ê¤É¤òÇË¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È8¤ÈÌö¿Ê¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇJ3¤Ï12°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç¤Î¥·¥å¥¿¥ë¥Õ¥³¡¼¥ë¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Â³¤±¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ËËþ¤Á¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¶»¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¡¢ÁêÌÏ¸¶¤é¤·¤¤ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£Íèµ¨¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
