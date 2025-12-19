この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が自身のYouTubeチャンネルで『2026年に投資物件1棟目を買うならこっち!新築木造アパートは低利回り物件こそ絶対に買うべき本当の理由を教えます!』と題した動画を公開し、物件選択における利回りの捉え方について詳細な分析を展開した。



多くの投資家は高利回り物件を求める傾向にある。木村氏によれば、高利回り物件の最大の魅力は毎月のキャッシュフローが大きく投資資金の回収が早い点にあるが、近年の建築費や人件費の高騰により、新築で利回り7.5%といった物件は稀少になった。現在そのような条件で売りに出される場合、何らかのリスクが潜んでいる可能性を疑う必要があると木村氏は警告する。



高利回り物件のデメリットとしては、入居付けの困難さ、修繕費の高騰、入居者トラブルといった運営上の課題に加え、土地評価の低さから金融機関の評価を得にくく将来的な売却で苦戦する可能性がある。一方、低利回り物件は好立地であることが多く入居付けがしやすい、銀行評価が良好、売却時に有利といったメリットを持つが、毎月のキャッシュフローは小さく投資資金の回収には時間を要する。



木村氏は具体的な数値例として、郊外の高利回り物件と都心の低利回り物件を比較した。年間家賃収入が同額でも物件価格の差により月々の利益には約3倍の開きが生じ、運営経費の違いを考慮しても高利回り物件の方が収益性は高いという結果が示された。



では、どちらを選ぶべきか。木村氏は投資家の状況によって最適解は異なると断言する。資産拡大を目指す段階では運営スキルを身につけた上で高利回り物件に挑戦し、得られた利益を再投資する戦略が有効だ。一方、既に安定収入があり中長期的な経営を考える投資家には、好立地の低利回り物件も選択肢となる。



木村氏は低利回り物件を選ぶ際の注意点として、単に利回りが低いだけでなく立地の優位性や資産価値といった納得感のある条件を備えている必要があると強調する。利回りという単一の指標に固執せず、それぞれの物件特性を理解し自身の投資目的に応じた選択をする視点が、不動産投資において確かな判断基準を提供するだろう。