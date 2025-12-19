この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッション系YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が「【しまむら】え、これ1,490円！？アラフィフが本気で驚いた「高見えバッグ＆トップス」が凄すぎた #アラフィフファッション #しまむら購入品 #しまむら #しまパト #しまむらパトロール」を公開しました。動画では、ファッションセンターしまむらで購入した1,490円（税抜）のトップスとバッグを紹介しています。

最初に紹介されたのは「フェイクウールPO長袖」。価格は1,639円（税込）です。ゆかりん氏は、しまむらで高見えするアイテムを探す際は「よりシンプルなものを探した方が絶対高見えする」と語ります。このトップスは一見シンプルですが、背面に施されたゴールドのジッパーがポイント。このディテールが上品さを演出し、高見えにつながると説明しています。また、ウールのような質感でありながらフェイクウール素材のため、手入れがしやすい点も魅力です。

続いて、同じく1,639円（税込）の「sjキルティングSLD」というショルダーバッグを紹介。落ち着いたベージュの色味と、高級感のあるイエローゴールドの金具が高評価のポイントです。ゆかりん氏は、サイズ感も実用的で、普段使いの小物がしっかり収まる点を挙げています。動画の後半では、これらのアイテムを使ったコーディネートを複数提案しており、大人世代の着こなしの参考になります。

紹介されたアイテムは、手頃な価格でありながら、細部のデザインや素材感にこだわることで、日常のコーディネートを格上げしてくれます。賢くおしゃれを楽しむためのヒントが詰まった動画です。

YouTubeの動画内容

00:34

1,490円の高見えトップス「フェイクウールPO長袖」を紹介
01:08

高見えポイント！背中のゴールドジップ
04:53

高見えバッグ「キルティングショルダーバッグ」を紹介
07:25

全身しまむらの高見えコーデ

