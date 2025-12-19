この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏がが解説！【保存版】たった１文変えただけで集客数が劇的増加！最強キャッチコピーのための５つのノウハウ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【保存版】たった１文変えただけで集客数が劇的増加！最強キャッチコピーのための５つのノウハウ」と題した動画を公開。キャッチコピーが売上に与える影響の大きさを解説し、経営者がその良し悪しを判断するための具体的なノウハウを紹介した。



長橋氏は、キャッチコピーを「店舗の顔」に例え、その出来栄えが客足を大きく左右すると指摘する。「何屋かわからない店に入らないのと同じ」と語り、Webサイトや広告においても、キャッチコピーが不明瞭であれば顧客は訪れないと説明した。



動画では、キャッチコピーを大きく2種類に分類。企業のブランドイメージや世界観を伝える「イメージコピー」と、顧客にすぐ行動してもらうことを目的とした「セールスコピー（ダイレクトレスポンスマーケティング）」の違いを挙げた。中小企業が売上を上げるためには後者が重要であり、「ブランディング寄りの抽象的なコピーはセンスがない」と断言した。



具体例として、同社が過去に実施したセミナー集客のA/Bテストを紹介。当初、「最新マーケティング戦略×テクノロジーで売上の限界を突破する」というブランディング寄りのコピーでは、コンバージョン率（CVR）が0.88%だった。しかし、これを「戦略的Webサイト構築＆売れるランディングページ制作攻略セミナー」という、ターゲットが得られる具体的なメリットを提示したセールスコピーに変更したところ、CVRは4.16%にまで向上。反応率が4倍以上になったという。



この結果から、長橋氏は「商品の特徴（スペック）ではなく、顧客が得られる未来（ベネフィット）を語ることが重要だ」と強調。例えば、「ダウンブローマスター」という商品名だけを伝えるのではなく、「衝撃の飛びと方向性抜群のダウンブローが手に入る」と表現することで、顧客の心を掴むことができると解説した。



売上を左右するキャッチコピーの良し悪しを判断する「判断軸」を持つことは、経営者にとって不可欠だといえる。自社のWebサイトや広告が、顧客の心に響く「ベネフィット」を伝えられているか、一度見直してみてはいかがだろうか。