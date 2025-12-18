自民党は16日、高市早苗首相を中心に据えたポスターを発表し、ネット上で話題となっている。

ポスターのデザインは2つ。白背景に赤字で「日本列島を、強く豊かに。」のキャッチコピーが掲げられている。また赤背景の白字の逆パターンも存在する。

注目を集めたのが高市首相のポージングだった。白背景のパターンで高市首相は右手を前に繰り出し、手のひらを上に向ける形でポーズを決めている。この形はお笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）がツッコミを入れる際の決めポーズと構図はほぼ一緒だ。

X（旧ツイッター）では、「粗品のツッコミのポーズが自民党のポスターになってる笑笑笑笑高市総理なんて言っとんやろ？笑笑笑笑」「今回の自民党のポスター見て、思ったこと『粗品のツッコミ』」「高市さん、粗品のこと好きなんかな」「高市のポスター、ほぼ粗品のツッコミの手やん」などと書き込まれていた。

16日の会見では、一部報道陣から粗品が、ツッコミの際に使う手のポーズと似ているのではないか、との指摘も出ていたという。撮影は先月末に都内のスタジオで行った。

粗品は13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」で激辛審査を行い、話題となっている。