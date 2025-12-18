タイムズカー、無料サービスを有料に変更。悪質利用に対応「こんなせこい使い方するやつおるんだ」「同情しかない」
タイムズ24のグループサービスであるカーシェアリング「タイムズカー」の公式X（旧Twitter）は、12月17日に投稿を更新。2つの制度について料金設定の変更を発表しました。理由に驚く声が上がっています。
【投稿】補償制度とサービスタイムの変更を発表
公式Webサイトによると、「サービスタイム」とは「道路運送車両法47条の2に定める日常点検整備を実施いただくための時間として、予約開始日時前の5~10分間（以下「サービスタイム」といいます）を無料でご利用いただける」制度とのことで、これまでは「サービスタイム中のみの利用（走行あり）」は無料となっていました。しかし、今回の変更により、2026年4月からはサービスタイム中であっても走行した場合は料金が発生するようになります。
この理由について、「当該サービスタイム内に走行され、サービスタイム内にご返却されるご利用方法を何度も繰り返されるケースが増えています。これにより、日中帯など会員様のご利用が多い時間帯のご予約や、長時間のご予約などが取りづらい状態が発生していることから、以下の通り変更させていただきます」と説明しました。
さらに、「制度の穴をついてタダで借りるとか、そんなん客とちゃうで」「誰にでも貸すからあかんねん 不良ドライバーは会員資格を抹消しろよ」「結局、クソなことをする奴のせいで、どんどんタイムズ側が良心でやってくれてた部分がなくなっていくんですよね」「割を食うのはいつもまともな利用者」という厳しい意見も寄せられました。
(文:勝野 里砂)
