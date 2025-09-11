カーシェアリングサービス「タイムズカー」の料金システムが2025年12月1日から改定される。これまで6時間以内の利用では時間料金のみが発生したが、改定後は利用時間にかかわらず20キロを超える走行で距離料金も加算されるようになる。運営会社のタイムズモビリティが9月8日に発表すると、SNS上では賛否両論の声が上がった。また、理由の説明を求める声もあった。親会社のパーク24は11日、「料金体系をわかりやすくすることを目的