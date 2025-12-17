猫の『ももまる』ちゃんは6歳の娘さんと大の仲良し。彼女はその朝も娘さんに甘えたり、一緒に遊んだりと、楽しいひとときを過ごしたようで……。

人間と猫、種族を超えた“姉妹の姿”を捉えた動画は、公開後わずか6日で23万再生を達成するとともに、「娘さんの事本当に好きなのが伝わります」「双子の姉妹ですね」との声が殺到しています。

【動画：一緒に遊ぶ６歳の女の子と猫→まるで本当の姉妹のようで…あまりにも尊い『種族を超えた愛』】

キジトラ猫・ももまるちゃん

仲良しご一家と2匹のかわいい猫ちゃんの日常が大好評の人気YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、まるで本物の姉妹のように仲良く遊ぶ、人間のお子さんと猫ちゃんの動画です。

『ももまる（愛称・ももち）』ちゃんはキジトラ猫の女の子。優しいパパさん・ママさん、6歳の娘さん・赤ちゃんと、先住猫『とらまる』くんと暮らしています。愛情深く優しい性格の持ち主の彼女は、ご家族みんなの人気者。なかでも、娘さんと大の仲良しで……。

仲良し姉妹が過ごす朝のひととき

動画冒頭には毛布にくるまってテレビを視聴する娘さんと、娘さんの体の上に乗ったももまるちゃんの姿が。どうやら彼女は娘さんの気を引きたい様子で、前足で毛布をふみふみしながら“かまってアピール”をしていたそう。

次のシーンには、テレビの視聴を終えた娘さんがももまるちゃんと追いかけっこをする様子が。すらりと長いしっぽを直立させて娘さんを追いかける彼女は、まるでワンちゃんのようだったとママさんは振り返ります。

追いかけっこ中、ももまるちゃんは娘さんへと軽快なジャンプを。ももまるちゃんに“タッチ”された娘さんが、彼女の頭を優しく撫でる様子も捉えられており、仲良く遊ぶ“姉妹”の光景は、多くの視聴者をほっこりと癒しました。

カメラ越しにも伝わる相思相愛ぶり

動画後半には、娘さんがママさんのスマートフォンで撮影したというももまるちゃんの映像も。そこには、いつもに増してキュートな表情を浮かべ、撮影者・娘さんを見つめるももまるちゃんが捉えられていたといいます。

ももまるちゃんからさまざまな表情を引き出せるのも、日ごろの“姉妹仲”あってのこと。スマートフォンに残った愛らしいももまるちゃんの映像に、ママさんは、彼女たちの関係性が羨ましくなってしまったそうです。

ふみふみでの“かまってアピール”から、楽しい追いかけっこへ。仲良し姉妹による幸せな日常の一幕が記録された動画には、「娘さんとももちの関係は、ホント、こう言う関係がみんなにあればいいなぁ、って思います」「娘さんの事本当に好きなのが伝わります」「さすが前世姉妹」「姉妹通り越した仲良しさんですよね」「こんなにお互いが対等で楽しく遊べる人間と猫初めて見ました」との声が多数寄せられています。

人気YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、お子さんたちとももまるちゃん、先住猫・とらまるくんのキュートな日常を捉えた動画が多数公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。