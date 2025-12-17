夏菜、スーパーで暴れる子どもに怒り爆発！「めちゃくちゃ怒鳴りキャラだと思われてます」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

12月16日（火）に放送された同番組に、ゲストとして夏菜が出演した。

ちょうど“イヤイヤ期”中の子育てに奮闘している夏菜が、買い物中の壮絶エピソードを明かし…。

【映像】「お姉ちゃんが乗ってるカートをブォーン！」

3歳の長女、2歳の長男という2児のママである夏菜。

同じ年齢の子をもつ横澤に「子育てはいかがですか」と聞かれると、「いかがですかじゃないですよ！」とイヤイヤ期真っ只中の子育ての苦労を語った。

例えばスーパーマーケットに買い物に出掛けると、まずはじまるのは「カートにどっちが乗るか論争」。最終的に長女がカートに乗り、長男がカートを押すことになっても、まだ小さい長男はうまくカートを押せない。そのため夏菜が方向修正しながら一緒に進むのだが、手を出されたことが気に食わない長男が「ブチギレてお姉ちゃんが乗ってるカートをブォーンって」とカートを放り出してしまうのだそうだ。

夏菜は「あー！と思った瞬間には、精肉の棚にドォーン！」と臨場感たっぷりに語る。跳ね返ったカートがぶつかってしまったほかの客に「すみません！」と謝りつつ、子どもに「コラァ！」と怒鳴る毎日だという。

横澤が「怒るとき周りの目とか気にならないですか？」と笑うと、夏菜は「気になりますよ」としつつ「めちゃくちゃ怒鳴りキャラだと思われてます、絶対に」と諦めモード。

「でも怒鳴らずにはいられないです」と大変な子育ての日々を振り返ると、横澤も藤本も大きくうなずいていた。