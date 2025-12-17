サン宝石、カプセルトイ「中二病が疼くリング」の誇大表現を謝罪「配慮不足が招いた事態」「実物と画像の印象が著しく異なる」
【モデルプレス＝2025/12/17】子供向けの雑貨やアクセサリーを販売している「サン宝石」の公式サイトが16日に更新された。同店が販売しているカプセルトイに問い合わせがあったとして、謝罪している。
【写真】誤解を招いた“漆黒リング”ディスプレイ画像
ジュエリーのような飾りや龍の目らしき装飾が施されたリング「中二病が疼くリング」のカプセルトイを販売しているサン宝石。この日、同サイトでは「この度は、『中二病が疼くリング』に関しまして、全種コレクトできないという点で、多くの方をご不快にさせてしまいましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「お問い合わせいただきました件につきまして、弊社にて事実確認を行いました」とし、「『黒いリングが入っていないのではないか』というご指摘につきまして、当該商品はガチャのカプセル内に実在しております」と報告した。
続けて「しかしながら、弊社の商品ディスプレイのデザインや表現がお客様の誤解を招いてしまいました。弊社の配慮不足が招いた事態として、真摯に受け止め深く謝罪申し上げます」とつづり、「中央の8種の商品画像に写っている物が『全8種』の内容となります」と画像を用いて説明。「しかしながら、弊社が中央の商品画像の他に、色味が異なるように見える商品画像を掲載してまったことや『漆黒』という誇大表現を用いたことで、お客様の誤解を招くこととなってしまいました」と誤解を招いた理由についてつづった。
さらに「中央の写真では、シルバーカラーに近い色味の写真が掲載されておりますが、周辺に掲載した写真では『完全な黒』であるかのような強調した表現を用いており、実物と画像の印象が著しく異なることにより、『当たりが入っていない』と感じさせてしまいました」などとメッキのかかり方によって色味の見え方が異なることについても触れ、今後については「実物の色味や質感を正確にお伝えできるディスプレイ・画像表現を徹底することを固くお約束いたします」と記している。
「子供のお小遣いで買えるキラキラかわいい雑貨」をコンセプトに、安価な雑貨やアクセサリーを販売しているサン宝石。オリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」はサンリオキャラクターとのコラボを果たし、話題に。若い世代を中心に人気を集めている。（modelpress編集部）
◆サン宝石「中二病が疼くリング」への問い合わせに謝罪
◆「中二病が疼くリング」が話題・サン宝石って？
