Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¤¬2025Ç¯12·î16Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Çºî²È¤Î¼¼°æÍ¤·î¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤ò¤·¤¿Æ±ÅÞÁ°ÂåÉ½¤ÎÀô·òÂÀ½°±¡µÄ°÷¤ËÂÐ¤·È¿ÏÀ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Àô·òÂÀ»á¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÍý²ò¼Ô¤â¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é...¡×
¼¼°æ¤µ¤ó¤Ï12·î6Æü¤ËX¤Ç·ìÇ¢¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¤Ë¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç¢´É·ëÀÐ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¡£°ìÊý¡¢8Æü¤Ë¤Ï¡ÖÇ¢´É·ëÀÐ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë¤ÏÉ×¤ÎÊÆ»³µÄ°÷¤¬°úÍÑ¤Ç¡Ö¼ê½Ñ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¡¢Ëã¿ì¤«¤é¤â³Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ»³µÄ°÷¤¬°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÈX¾å¤Ç¡Ö¥ì¥¹¥Ð¡×¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼¼°æ»á¤Ï11Æü¤ËX¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£¼ê½Ñ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÊ¤Ï¹³À¸ºÞ¤¬¼ïÎàÊÑ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤¼¤«¸ú¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Ç®¤â½Ð¤¿¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤Î¤ËÉ×¤ÏËèÆü¡¢³°¤È¤Î·ö²Þ¤Ë¤¢¤±¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÊò¤ì¡£¡Ö¤â¤¦Î¥º§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼¼°æ»á¤Ï14Æü¤Ë¤âÊÆ»³µÄ°÷¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¡¤¯»Ô°æ¤Î¿Í¤Ë·ãÅÜ¤·¡¢Ç´Ãå¥Ð¥È¥ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¬¤ë¿Í¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤À¤±¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Øµ¤»ý¤Á°¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¥Ñ¥Ñ³è¡Ù¤È¤«¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾¤Ë¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°ÌÜ¤ò¸«¤Æ¡Ø¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÀè¡¢º£¤È¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¶ì¤·¤¤¤±¤É¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é°ã¤Ã¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÎÊÖ¿®Íó¤Ç¡¢Àô»á¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÍ¤·î¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÊÆ»³µÄ°÷¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡ÖÊÆ»³¤µ¤ó¤Î¹â¤¤À¯ºöÇ½ÎÏ¤ÈÇ®°Õ¤ò¡¢Ã¯¤«¤È¸À¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë»È¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÍý²ò¼Ô¤â¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éº¸ÍÍ¤Ê¤é¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¿Í¤ÈÊâ¤àÅê¹Æ¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤ª¤¦¡×¤È¡Ö¥ì¥¹¥Ð¡×¤Ï¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÈ¯¿®¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ»³µÄ°÷¤Ï16Æü¤ËÀô»á¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖSNS¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»ä¤ÎÈ¯¿®¤Ï ¡Ê1¡ËÈ¿¶Û½Ì¡¿MMT¤Î¸ú²Ì ¡Ê2¡ËÆüËÜ¤Î¼£°Â¡Ê³°¹ñ¿Í¤Î±Æ¶Á¡Ë ¡Ê3¡ËÀÇ¼ý¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÉ¬Í×À ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬À¯¼£Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ì¥¹¥Ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«¤é¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î¾®ÀÐ¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤ëµðÀÐ¤òïØ¤ÇÀü¤Ä¤è¤¦¤Êºî¶È¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ïââ»ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Öââ»ý¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤éÌµÍÑ¤Ê¸À¤¤¹ç¤¤¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¡Öââ»ý¤ò»ý¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¼¨¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
