「マジでどこいった？」昨年活躍した芸人を毒舌芸人がバッサリ「恋愛発覚してからいなくなっちゃった」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

12月15日（月）に放送された同番組では、「テレビの裏方の本音〜2025年覚醒したと思う芸人ランキング〜」を発表した。

2024年の同企画でトップ10にランクインしていた芸人の名前を見て、MC2人の毒舌が炸裂し…。

【映像】“2025年覚醒したと思う芸人ランキング”

今回はバラエティ番組のスタッフ82人が“今年覚醒したと思う芸人”1位〜3位を回答。その集計結果がランキング形式で発表された。

発表の前に、1年前に行われた同企画の結果を振り返ると、青木マッチョや高野正成（きしたかの）、やす子、みなみかわ、永野など納得の顔ぶれが並んでいた。

2024年の1位はひょうろくだったが、今年の1位を予想しながら井口は「すがちゃんは絶対下がったでしょ？」と2024年に6位だったすがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）を話題に出した。

久保田が「すがちゃんはもういないねえ」とうなずくと、井口は「すがちゃんどこにいるんだよ！全然見ないぞ！どうなったんだよ」と悪ノリ。さらに「恋愛発覚してからどこにもいなくなっちゃった」と熱愛報道にも触れると、久保田は「それはやめろよお前」と苦笑した。

このあと2025年のランキングが発表されるが、6位にぱーてぃーちゃんの信子がランクイン。同じトリオからすがちゃん最高No.1と入れ替わるように信子がランクインした偶然に久保田は「怖っ」とつぶやく。井口は「来年はきょんちぃ」ともう1人のメンバーである金子きょんちぃの名前を挙げていた。